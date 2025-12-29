ARÉNA - PODCASTOK
water sprays from under running shoes runner men
Nyitókép: sportpoint/Getty Images

A nők szép csendben lenyomták a férfiakat – íme, a 2026-os naptár

Infostart / MTI

Idén 157 ezer nevezővel rekordot döntött a legnagyobb magyar szabadidősport-eseményszervező, a Budapest Sportiroda (BSI), amely jövőre 16 eseménnyel kínál programokat az egészséges életmódhoz.

A szervezet évzáró sajtóközleménye kiemelte, hogy Magyarországon a futás és a közösségi sportélmény népszerűbb, mint korábban bármikor. A nők és a fiatalok aktivitása soha nem látott mértékben nőtt, amelyet az idei „teltházas” versenyek is bizonyítanak.

A statisztikák rávilágítanak a futótársadalom átalakulására is, mert míg korábban a hosszútávfutás kifejezetten férfias sportnak számított, addig ebben az évben változott a helyzet. Ez nemcsak a nőket megszólító, tematikus események népszerűségén látszik – mint a tizenötezer főt megmozgató Aldi Női Futógála –, hanem a BSI összes futóeseményén, mivel a nők aránya a hosszabb távokon is megközelítette az 50 százalékot, míg a tíz kilométeres vagy annál rövidebb távokon 55 százalékra nőtt.

Hasonlóan biztató a fiatalok – az úgynevezett Z- és Alfa-generáció képviselőinek – növekvő részvétele: a BSI szerint a 18 év alatti indulók száma tizenöt százalékkal nőtt a korábbi évekhez képest.

A BSI jövő évi 16 eseménye közül a 16. Balaton Szupermaratonra február 26. és március 1. között, a 41. Telekom Vivicittára március 21-én, a 31. Aldi Női Futógálára június 7-én, a 44. Lidl Balaton-átúszásra a tervek szerint július 18-án, a 41. Wizz Air Budapest Félmaratonra szeptember 6-án, a 41. Spar Budapest Maraton Fesztiválra október 10-11-én, a 23. Balaton Maraton és Félmaratonra pedig november 14-15-én kerül sor.

