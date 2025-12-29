ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
Nyitókép: ambrozinio/Getty Images

Négy hónap alatt négyszer bukott le az eltiltott sofőr, kemény büntetés várhat rá

Infostart

A férfi 2023 júniusa és októbere között négy különböző időpontban vezetett bódultan, eltiltás hatálya alatt Győrben.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a sofőrrel szemben, aki 2023 júniusa és októbere között négy különböző időpontban vezetett bódultan, eltiltás hatálya alatt – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A vádirat szerint a férfi 2023. június 22. és 2023. október 21. között Győrben négy alkalommal is úgy közlekedett autójával, hogy előtte kábítószert fogyasztott. A rendőrök mind a négyszer igazoltatták a vádlottat, és minden esetben találtak nála valamilyen tudatmódosítót.

A járási ügyészség kábítószer birtoklásának bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a férfit. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság börtönbüntetést, valamint közügyektől és járművezetéstől eltiltást szabjon ki vele szemben.

győr

eltiltás

kábítószer

igazoltatás

ittas vezetés

