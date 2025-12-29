Meghalt egy 12 éves fiú az úszó-ob-n, akár börtönbe is kerülhetnek az egyiptomi vezetők

Meghalt egy fiú a decemberi, kairói U12-es országos bajnokságon, ami miatt a helyi ügyészség bíróság elé állította Jasszer Idriszt, az Egyiptomi Úszószövetség elnökét, aki egyben az Egyiptomi Olimpiai Bizottság tagja is – írja az Eurosport.

Youssef Mohamed Abdel Malek a kairói verseny 50 méteres hátúszásának egyik előfutama közben lett rosszul. A fiú elveszítette az eszméletét, és a medence aljára süllyedt. A tudósítások szerint

három és fél percig sem a bírók, sem az úszómesterek nem vették észre, hogy baj történt, csak a következő futam egyik versenyzője látta meg őt a medence alján.

A fiatal sportolót az uszodában újraélesztették, de utána hiába szállították kórházba, a szív- és légzési problémái olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták életben tartani az orvosok.

A Reuters közlése szerint az Egyiptomi Úszószövetségnek ideiglenes bizottságot kellett kineveznie a szervezet élére, miután leváltották a szövetség vezetőjét és igazgatótanácsát. A szövetség elnökének bíróság elé kell állnia a történtek miatt, továbbá vádemelési javaslat érkezett a szövetség ügyvezető igazgatója, a versenyigazgató, a főbíró, az al-Zohour Sportklub más tisztviselői és több úszómester ellen is.

Mindegyiküket azzal vádolják, hogy nem teljesítették kötelességüket a versenyen, ahol még defibrillátor sem volt a medence körül. Ha bebizonyosodik az érintettek bűnössége, akkor a sportvezetők akár börtönbüntetést is kaphatnak.