2025. december 29. hétfő
Szilveszteri rakéta.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Fehér szilveszterünk lesz, durva időjárás jön – előrejelzés egy hétre

Infostart / MTI

Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet, valamint az erős, viharos szél mellett mindössze mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Az új év első napján, csütörtökön nagyobb területen csökkenhet a felhőzet, majd a hétvégére visszatér a felhős, borult idő, és a csúcsérték kicsit magasabban, 1 és 9 fok között alakul – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A nyugati, délnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

Kedden a napsütést inkább csak átmenetileg zavarja az északról dél felé vonuló, szakadozóban lévő frontfelhőzet. Helyenként - különösen északkeleten, keleten - előfordulhat hózápor. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között valószínű.

Szerdán, az év utolsó napján észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de általában néhány órára így is kisüt a nap. Elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon mínusz 7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű.

Újév napján, csütörtökön egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd délies irányba fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 3 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű.

Pénteken jórészt erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. A déli, délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Reggel a hőmérséklet mínusz 7 és plusz 2 fok között várható, de a szélvédett, derült helyeken változatlanul ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délután 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödhet. Reggel többnyire mínusz 6 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet, kora délután 1-8 fok valószínű.

Vasárnap zömmel sok felhőre van kilátás, vegyes halmazállapotú csapadék pedig továbbra is előfordulhat elszórtan. A nagyobb eséllyel déli irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában mínusz 5 és plusz 5, a csúcsérték 1 és 9 fok között alakulhat.

Donald Trump Kijevbe is kész elutazni a béke érdekében

Donald Trump Kijevbe is kész elutazni a béke érdekében

Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében - erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában.
 

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Putyin háborús ultimátuma árnyékában találkozik Trump és Zelenszkij – háborús híreink vasárnap

Oroszország szombat este újabb rakétatámadást indított Kijev és Ukrajna több régiója ellen, amely miatt az ukrán főváros egyes részein megszűnt az áram- és a távhőszolgáltatás. A támadás közvetlenül megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatását, ahol Donald Trump elnökkel folytat tárgyalásokat a 20 pontos béketerv véglegesítése érdekében. Az egyik legkritikusabb kérdése továbbra is az, hogy mely területeket adnák át Oroszországnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel

Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel

Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Trump says progress made in Ukraine talks but 'thorny issues' remain

Both the US president and Zelensky described the talks as "great" and "terrific" but the issue of territory remains "unresolved".

Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
2025. december 29. 05:20
Végleg elbúcsúzik a budapesti legenda – fotók
2025. december 28. 21:47
Donald Trump szerint megvan az ukrajnai békemegállapodás alapja – a nap hírei
