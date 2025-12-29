Ezért maradt el szombaton az ötös lottó sorsolása

Az Infostart is beszámolt róla, hogy most 7 milliárd forintot lehet nyerni az ötös lottón, mert kimaradt egy sorsolás az év végén.

A játékban a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban, értékesítőhelyein és online felületein a december 20-i szombaton a sorsolást követő rendszernyitástól megvásárolt ötöslottó-szelvények – az 52. héten érvényes öthetes szelvényekkel együtt – vesznek részt.

A Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett Szilveszteri Szuperlottó keretében 7 milliárd forint ütheti annak a szerencsésnek a markát, akinek mind az öt számát kihúzzák 2026. január 1-jén, 0 óra 20 perckor.

Erre akár 400 forintért, egyetlen lottószelvény megvásárlásával nyílik lehetőség.

Ha a nyereményt húszezres bankjegyekben egymásra raknánk, 35 méter magas tornyot kapnánk – nagyjából egy 12 emeletes panelház magasságát. A pénzből felépíthető lenne egy 90 lakásos új társasház, vagy megvásárolható 50-60 luxus sportautó.

A közlemény szerint a nyeremény nagyságát a játékosok is érzik: a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint egyetlen hét alatt 248 százalékkal nőtt a forgalom, még a karácsonyi ünnepek ellenére is. A legtöbben továbbra is személyesen, lottózókban adják fel szelvényeiket, de az online értékesítés is jóval a megszokott felett alakul. Országszerte meghosszabbított nyitvatartással várják a játékosokat december 31-ig.

A játékban azok a szelvények vesznek részt, amelyeket december 20. után vásároltak, valamint az erre az időszakra érvényes öthetes szelvények. Az extra 7 milliárdos nyeremény kizárólag erre az egy sorsolásra vonatkozik: ha nem születik telitalálat, január 3-án már a megszokott halmozódási rend szerint folytatódik a játék.

Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója az Index kérdésére elmondta, céljuk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb és különleges hagyományokkal bíró ötös lottó ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt.

Az ötös lottó már bevezetésekor hagyományt teremtett, és főnyereménye az elmúlt mintegy hét évtizedben több mint ötszáz család életét változtatta meg.

Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot, amely az ötös lottóhoz kapcsolódva az új év első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak – tette hozzá Guller Zoltán, utalva arra, hogy miért maradt el a megszokott szombati lottóhúzás december 27-én.

Az eddigi rekordnyereményt 2024 októberében vitték el, akkor 6,613 milliárd forinttal gazdagodott egy szerencsés játékos.