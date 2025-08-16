Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Levelet írt az orosz elnöknek Melania Trump, aki az Ukrajnából elhurcolt gyerekekért emelte fel szavát - írja a Reuters. A hírügynökség szerint a levelet Donald Trump adta át Vlagyimir Putyinnak az alaszkai csúcstalálkozón, amelyen a first lady nem volt jelen.

A levélről két fehér házi illetékes számolt be a Reutersnek, de a levél tartalmáról többet nem árultak el.

A háború kezdete óta Oroszország több tízezer ukrán gyereket hurcolt el az ukrán területekről. Moszkva állítása szerint csak kimenekítették őket a háborús övezetből.