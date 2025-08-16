ARÉNA
Washington, 2017. október 27.Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége az ópiáttartalmú gyógyszerekkel tapasztalt visszaélések korlátozását, az ópiumos kábítószerek fogyasztásának visszaszorítását célzó, 90 napos közegészségügyi szükségállapotot hirdető elnöki memorandum ünnepélyes aláírásán a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2017. október 26-án. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)
Nyitókép: JIM LO SCALZO

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Infostart

A férje volt a postás.

Levelet írt az orosz elnöknek Melania Trump, aki az Ukrajnából elhurcolt gyerekekért emelte fel szavát - írja a Reuters. A hírügynökség szerint a levelet Donald Trump adta át Vlagyimir Putyinnak az alaszkai csúcstalálkozón, amelyen a first lady nem volt jelen.

A levélről két fehér házi illetékes számolt be a Reutersnek, de a levél tartalmáról többet nem árultak el.

A háború kezdete óta Oroszország több tízezer ukrán gyereket hurcolt el az ukrán területekről. Moszkva állítása szerint csak kimenekítették őket a háborús övezetből.

