Szilveszteri tûzijátékok és pirotechnikai kellékek egy berlini bevásárlóközpontban 2025. december 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Szigorítás jöhet a szilveszteri erőszakhullámok miatt a németeknél

Infostart

Az elmúlt évek szilveszteri tapasztalatai aligha kedvezők a németországi biztonsági erők, illetve a tűzoltók számára. Ebből kiindulva a kormány illetékes miniszterei most szigorításokról döntöttek.

A különféle pirotechnikai eszközök betiltása régóta napirenden szerepel Németországban is. A tavalyi szilveszter ebből a szempontból „irányadó” volt, két szempontból is. egyrészt, mert a különböző tűzijátékok öt halálos áldozatot és számos sérültet követeltek, másrészt mert rendkívüli módon megszaporodtak az erőszakos akciók a rendőrök és a tűzoltók, illetve a mentőszolgálat munkatársai ellen.

Ezt erősítette, hogy 2025. január 6-án, néhány nappal a tragikus események után a rendőrszakszervezet felhívására több mint másfél millióan írták alá azt a belügyminiszternek címzett petíciót, amelyben a pirotechnikai eszközök betiltását követelték. A szakszervezethez csatlakozott többek között a német környezetvédők szervezete, valamint a szövetségi orvosi kamara is.

Ezúttal az igazságügyi- és a belügyminiszter fogott össze mentőszolgálatok, többek között a tűzoltók és a rendőrök védelme érdekében. A két miniszter, a szociáldemokrata (SDP) Stefanie Hubig, valamint a konzervatív (CSU) Alexander Dobrindt egyaránt a korábbiaknál szigorúbb fellépést helyezett kilátásba, részleteket ugyanakkor ezzel kapcsolatban nem közöltek.

Az igazságügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy

az elmúlt években a sürgősségi szolgálatok elleni támadások – különösen szilveszterkor – „ijesztő méretűek, gátlástalanok és elfogadhatatlanok” voltak.

„A jogállamnak határozottan fel kell lépnie az ilyen jellegű brutális cselekmények ellen” – tette hozzá Stefanie Hubig, a büntetőjog szigorítása mellett állást foglalva.

Tájékoztatása szerint erre vonatkozóan már egy törvénytervezetet is kidolgoztak: nevezetesen, hogy a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálatok elleni támadásokat legalább hat hónapos börtönbüntetéssel kell sújtani. Súlyosabb esetben a büntetés az egy évet is meghaladhatja.

Hasonlóan foglalt állást Alexander Dobrindt is. A bel- és közösségügyi miniszter szerint az ilyen jellegű bűncselekmények ugyanis már egyáltalán nem számítanak „kivételes esetnek”.

Bár Németországban nincs egységes, az egész országra vonatkozó szabályozás a szilveszteri tűzijátékokra és a különböző pirotechnikai eszközökre, de a tartományok szabad kezet kaptak szigorító, illetve tilalmi intézkedések bevezetésére.

németország

szigorítás

szilveszter

