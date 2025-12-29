ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai eltűnt személyt keresnek Szentendre külterületén.
Nyitókép: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Tragédia Szentendre közelében: holttestet találtak egy veszélyes, sziklás domboldalon – fotók

Infostart

Az elhunytat kötéltechnikai biztosítás mellett szállították el a helyszínről a mentőszolgálat munkatársai.

Még december 4-én eltűnt budapesti otthonából egy személy, akinek a felkutatásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét kérte. A szervezet Facebook-posztjából kiderül, hogy a keresés megkezdése után 11 nappal sikerült nagyobb előretörést elérni, amikor Szentendre külterületén megtaláltak egy járművet.

Ekkor a rendőrség kérésére a kutató-mentő szolgálat átfogó területkutatásba kezdett. A keresést nagyban megnehezítették a terepviszonyok, a ködös időjárás és a jelentős időhátrány is. A rendőrség koordinációja mellett napról napra szűkítették a keresési területet az utolsó ismert ponttól kiindulva. A jól járható részeken keresőkutyák segítségével dolgoztak, míg a szakadékokkal és sziklás lejtőkkel tagolt területeket szakemberek kutatták át.

Nem sokkal később sajnos beigazolódott a gyanújuk. Az eltűnt személy holttestét egy nagyon nehezen járható, sziklás területen találták meg. A Pest vármegyei rendőrség által elvégzett szemle után az elhunytat kötéltechnikai biztosítás mellett szállították el a helyszínről.

Tragédia Szentendre közelében: holttestet találtak egy veszélyes, sziklás domboldalon – fotók

