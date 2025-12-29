ARÉNA - PODCASTOK
Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője sajtótájékoztatót tart Pekingben 2025. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jessica Lee

Kína rosszallja Izrael lépését

Infostart / MTI

Kína ellenez bármilyen kísérletet Szomália területének felosztására, és támogatja az ország szuverenitását, egységét és területi integritását – közölte Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A kínai szóvivő azt követően szólalt meg, hogy Izrael múlt pénteken független államként ismerte el Szomáliföldet, a Szomáliához tartozó szakadár területet.

Lin hangsúlyozta, hogy Szomáliföld Szomália elidegeníthetetlen része, és Szomália szuverenitását, valamint területi egységét a nemzetközi jog is elismeri. Hozzátette: Szomáliföld függetlenségének bármilyen egyoldalú elismerése sérti az ENSZ Alapokmányát.

A szóvivő szerint Szomáliföld kérdése Szomália belügye, amelyet a szomáliai népnek, az ország sajátosságait és alkotmányos rendjét figyelembe véve kell rendeznie.

Hozzátette: külső szereplőknek fel kell hagyniuk a beavatkozással, és saját politikai céljaik érdekében egyetlen ország sem ösztönözheti vagy támogathatja más államok belső megosztását.

Szomáliföld 1991-ben egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szomáliától, és bár saját kormányzattal, rendőrséggel, hadsereggel és pénznemmel rendelkezik, mindeddig egyetlen ország sem ismerte el független államként. A Szomáliához képest viszonylag stabilan működő autonóm területen ugyanakkor a térség stratégiai jelentőségét növeli, hogy Szomália északnyugati részén, a Vörös-tengert az Indiai-óceánnal összekötő Báb-el-Mandeb-szoros bejáratánál fekszik, a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala mentén.

