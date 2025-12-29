Az ellopott bankkártyával való fizetések buktatták le a kapzsi párt

Vádat emeltek azzal a párral szemben, akik egy budaörsi bevásárlóközpontban ellopták az egyik vásárló pénztárcáját – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.

Az eset még 2023 júliusában történt, amikor a pár azt vette észre a bevásárlóközpontban, hogy az egyik vásárló a raklapon felejtette a pénztárcáját. A férfi a párja tudtával eltette a pénztárcát, majd a nő kifizette a vásárolt termékeket, mialatt élettársa zsebében a pénztárcával a kijáraton távozott.

A vádlottak megálltak egy dohányboltnál, ahol a sértett bankkártyájával különböző termékeket vettek. Ezt követően egy benzinkútnál a sértett bankkártyájával tankoltak.

Útközben a vádlottak a pénztárcát a benne lévő személyes okmányokkal kidobták, a 130 ezer forintot és a bankkártyát pedig megtartották.

A vádlottak egy másik dohányboltban dohányt és édességet vásároltak, amit részben az ellopott készpénzzel, részben a sértett bankkártyájával fizettek ki.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A bankkártyás fizetésekről a sértett mobiltelefonján folyamatosan üzeneteket kapott, így tudta meg, merre járnak az elkövetők. A sértett családtagjaival a vádlottak keresésére indult, és a sülysápi dohányboltnál utolérték őket. A sértett rokonaival feltartóztatta a vádlottakat addig, amíg az édesanyja által hívott rendőrök a helyszínre érkeztek. A személygépkocsiból előkerültek a vásárolt termékek, a sértett bankkártyája, valamint az ellopott pénz egy része. Ahol kidobták, ott megtalálták a sértett pénztárcáját, illetve az okmányait.

A Monori Járási Ügyészség a párt minősített lopás és csalás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.