ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.58
usd:
324.25
bux:
143602.83
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt a híres magyar nótaénekes

Infostart / MTI

Életének 88. évében, október 13-án elhunyt Nógrádi Tóth István nótaénekes, nótaszerző, dalszövegíró, pedagógus és zenei szervező – közölte a művész fia csütörtökön az MTI-vel.

Nógrádi Tóth István több évtizeden keresztül dolgozott a magyar nóta megőrzéséért és továbbadásáért – írja közleményében Tóth Róbert Károly.

Több évtizedes pályafutása során előadóként, szerzőként és szervezőként is a magyar nóta megőrzéséért és továbbadásáért dolgozott. 1991-ben megalapította a Magyarnóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületét, Dalénekes Iskolát vezetett, újjáélesztette a Nótaolimpia hagyományát, valamint számos zenei kiadvány létrejöttében is részt vett.

Munkásságának egyik legjelentősebb eredménye, hogy az általa vezetett egyesület kezdeményezésére a klasszikus magyar nóta 2014-ben hungarikummá vált. Hosszú éveken át szorgalmazta a magyar nóta erősebb rádiós jelenlétét és egy önálló országos rádió létrejöttét is, így a Dankó Rádió megszületéséhez vezető törekvésekben is jelentős szerepet vállalt.

Művészi és kulturális tevékenységét számos elismeréssel jutalmazták, köztük Lyra-díjjal, Artisjus-díjjal és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt a híres magyar nótaénekes

meghalt

énekes

dalszerző

nóta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra
Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen téma a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő hétéves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó - közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.
 

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi mérföldkő az Egyesült Államokban: először szállt le a lopakodó vadászgép a legújabb repülőgép-hordozóra

Történelmi mérföldkő az Egyesült Államokban: először szállt le a lopakodó vadászgép a legújabb repülőgép-hordozóra

Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozott egy videót, amely szerint történelme során először landol a haditengerészet F-35C vadászgépe egy Ford-osztályú repülőgép-hordozón – közölte az USNI News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos figyelmeztetést adtak ki: rengeteg magyarra leshet most komoly betegség - így lehet megelőzni

Nagyon fontos figyelmeztetést adtak ki: rengeteg magyarra leshet most komoly betegség - így lehet megelőzni

NNGYK: a szappanos, meleg vizes kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések megakadályozására

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine to restart strikes on Russian oil refineries, Zelensky says

Ukraine to restart strikes on Russian oil refineries, Zelensky says

Ukraine's president says a pause is over after fresh Russian attacks and US attempts to pressure Kyiv, while suggesting a Starlink slowdown is deliberate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 16:20
Turi Attila, az MMA elnöke: az átvilágítás alatt is mi tesszük a dolgunkat
2026. október 13. 11:02
Elhunyt a Breaking Bad fiatal sztárja
×
×