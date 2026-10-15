Elhunyt a híres magyar nótaénekes

Nógrádi Tóth István több évtizeden keresztül dolgozott a magyar nóta megőrzéséért és továbbadásáért – írja közleményében Tóth Róbert Károly.

Több évtizedes pályafutása során előadóként, szerzőként és szervezőként is a magyar nóta megőrzéséért és továbbadásáért dolgozott. 1991-ben megalapította a Magyarnóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületét, Dalénekes Iskolát vezetett, újjáélesztette a Nótaolimpia hagyományát, valamint számos zenei kiadvány létrejöttében is részt vett.

Munkásságának egyik legjelentősebb eredménye, hogy az általa vezetett egyesület kezdeményezésére a klasszikus magyar nóta 2014-ben hungarikummá vált. Hosszú éveken át szorgalmazta a magyar nóta erősebb rádiós jelenlétét és egy önálló országos rádió létrejöttét is, így a Dankó Rádió megszületéséhez vezető törekvésekben is jelentős szerepet vállalt.

Művészi és kulturális tevékenységét számos elismeréssel jutalmazták, köztük Lyra-díjjal, Artisjus-díjjal és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével is.