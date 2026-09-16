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Egy síró, bántalmazott fiatal nő kapaszkodik egy vasból készült rácsba.
Nyitókép: Unsplash

Kis dobozokba zártak embereket, az aligátorok Alcatrazaként emlegetett börtönben

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Telefonfülke-méretű, rácsos cellákban tartottak fogva átmenetileg bevándorlókat az úgynevezett „aligátorok Alcatrazában."

A Floridában működő, azóta bezárt bevándorlási őrizeti központban tartottak így fogva embereket – derül ki az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) belső vizsgálatából, amiről a hvg.hu írt.

Az AFP francia hírügynökségnek több bevándorló is arról számolt be, hogy a központban embertelenek voltak a fogvatartási körülmények.

Az aligátorok Alcatrazaként emlegetett központ – amely nevét a floridai mocsárvidék aligátoraira és a San Franciscó-i Alcatraz börtönszigetére utalva kapta – 2025 júliusának elejétől 2026 júniusáig, mintegy egy éven át működött Florida délkeleti részén.

A közzétett jelentés szerint 2025. július 17. és 2026. január 18. között 79 embert helyeztek egyéni, rácsos cellákba, amelyek alapterülete mintegy 1,67 négyzetméter volt. Az érintetteket akár két órán át is ezekben a helyiségekben tartották.

A központ munkatársai a mintegy 1,3 méter oldalhosszúságú és 2,4 méter magas rácsos helyiségeket nyugalmi tereknek nevezték. Elmondásuk szerint ezek célja az volt, hogy a fogvatartottak megnyugodhassanak és egy kis időt egyedül tölthessenek.

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