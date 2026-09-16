Háborút hirdet a cseh kormány a tudatmódosító szerek ellen

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a hétfői kormányülést követően úgy fogalmazott: határozott háborút hirdettek a „kratom” ellen. A tervezett szabályozást az egészségügyi miniszter, Adam Vojtěch is támogatja, kiemelve, hogy a szer egyáltalán nem ártalmatlan, így meg kell akadályozni, hogy a fiatalok mindennapi életének részévé váljon.

A kratom egy Délkelet-Ázsiából származó növény, amelynek leveleit hagyományosan élénkítő vagy fájdalomcsillapító hatásai miatt fogyasztják. Az utóbbi években világszerte egyre népszerűbbé vált, mivel sokan természetes alternatívaként tekintenek rá különféle panaszok enyhítésére. A felhasználók gyakran teaként, por formájában vagy kapszulázva fogyasztják, és a hatás a dózistól függően lehet stimuláló vagy nyugtató. Bár egyesek a hangulatjavító és energizáló tulajdonságai miatt keresik.

A rendelet – amelyet a törvényhozási folyamat lezárása után, a tervek szerint 2027 elejétől léptetnének életbe – alapjaiban alakítja át az értékesítési hálózatot. A kratomot a jövőben kizárólag hagyományos üzletekben lehet árusítani. Az online értékesítést teljesen megtiltják, mivel a hatóságok szerint az internetes rendeléseknél gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni a vásárlók életkorát.

A szaküzletek kirakatait és bejáratait el kell takarni, a cégéreken pedig legfeljebb 30 centiméteres betűkkel szerepelhet a „Pszichomoduláló anyagok” felirat. Az engedélyeztetésért az önkormányzatok felelnek majd, az éves engedélyezési díj pedig 30 ezer koronára emelkedik. A pénzügyminisztérium kezdeményezésére a kratom átsorolásával 21 százalékos alapadókulcsot és külön jövedéki adót vezetnek be. Ettől az intézkedéstől kezdetben félmilliárd, a későbbiekben akár egymilliárd koronás többletbevételt vár a cseh költségvetés.

A szigorítás más pszichoaktív és dohánytermékeket is érint. Tilos lesz például a kannabisz hatóanyaggal történő dúsítása, valamint az ilyen termékek importja és exportja.

Az automatákból nem lehet majd gyógynövényes dohányzótermékeket értékesíteni, ezeken és az elektronikus cigarettákon pedig kötelező lesz az egészségügyi figyelmeztetés.

A kormány ugyanakkor nem támogatta az egészségügyi miniszter alkoholértékesítésre vonatkozó javaslatát. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter azt szerette volna elérni, hogy korlátozzák az alkohol esti értékesítését, például a kisboltokban. A koalíciós SPD azonban ellenezte az elképzelést. Tomio Okamura szerint nincs szükség arra, hogy az állam meghatározza, egy felnőtt este kilenc óra után vásárolhat-e egy sört.

Az egészségügyi miniszter ezért más területeken szigorítana: például az alkoholreklámokat szabályozná szigorúbban, és a lengyel példához hasonlóan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok maguk határozzák meg az alkohol üzletekben történő értékesítésének időtartamát.