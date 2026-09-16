Avartűz miatt leállt két vasúti fővonalon is a közlekedés

Az egyik üllői Facebook-csoportba feltöltött kép alapján a síneket sűrű, átláthatatlan füst borítja be, így az oltás idejére egyetlen vonat sem tud áthaladni a szakaszon – írja az economx.hu.

A MÁVInform annyit közölt szerda délben, hogy Vecsés és Üllő között nem lehetséges a közlekedés avartűz miatt. Hozzátették: a közlekedés szervezése folyamatban. Az eset a ceglédi fő vonalat, a 100A vonalat érinti, amelyen mind a szegedi, mind a debreceni vonatok áthaladnak, gyakorlatilag a teljes délkeleti vonatközlekedés leállt ezzel.

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Az oltás még tart, de megindulhatott a forgalom, a menetrend a kora délutáni órákra állhat helyre – közölte a MÁVinform.