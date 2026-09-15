Szoboszlai bombagólja biztosította be a Liverpool továbbjutását

Andoni Iraola nagyon tartalékos összeállításban küldte pályára a Vörösöket, Szoboszlai Dominik sem szerepelt a kezdőcsapatban – Kerkez Milos ellenben igen.

A Liverpool a 21. percben Alexis Mac Allister góljával szerzett vezetést, majd a második félidő elején Cody Gakpo növelte az előnyt.

Nem sokkal Conor Gallagher révén szépített a Spurs, így szoros volt a hajrá.

Egészen addig, ameddig a 90. percben Szoboszlai Dominik – ezúttal akcióból – nem lőtt óriási gólt 22-23 méterről.

Stevewn Gerrard percekkel a lefújás után nyilatkozott a magyar középpályásról: „Már három gólnál jár ebben a szezonban, és kezd igazi vezérként mutatkozni Iraola csapatában.”

A 3–1-es győzelemmel továbbjutott a Liverpool a következő fordulóba.