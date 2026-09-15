ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.77
usd:
317.03
bux:
153518.25
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Preston North End és a Liverpool barátságos labdarúgó-mérkõzésén Prestonban 2025. július 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai bombagólja biztosította be a Liverpool továbbjutását

Infostart

A Liverpool 3–1-re nyert az Anfield Roadon Ligakupa-mérkőzésen a Tottenham Hotspur ellen. Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt a 90. percben.

Andoni Iraola nagyon tartalékos összeállításban küldte pályára a Vörösöket, Szoboszlai Dominik sem szerepelt a kezdőcsapatban – Kerkez Milos ellenben igen.

A Liverpool a 21. percben Alexis Mac Allister góljával szerzett vezetést, majd a második félidő elején Cody Gakpo növelte az előnyt.

Nem sokkal Conor Gallagher révén szépített a Spurs, így szoros volt a hajrá.

Egészen addig, ameddig a 90. percben Szoboszlai Dominik – ezúttal akcióból – nem lőtt óriási gólt 22-23 méterről.

Stevewn Gerrard percekkel a lefújás után nyilatkozott a magyar középpályásról: „Már három gólnál jár ebben a szezonban, és kezd igazi vezérként mutatkozni Iraola csapatában.”

A 3–1-es győzelemmel továbbjutott a Liverpool a következő fordulóba.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai bombagólja biztosította be a Liverpool továbbjutását

liverpool fc

ligakupa

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hőségnek láthatatlan ára is van: így veszítünk a gazdasági teljesítményből

A hőségnek láthatatlan ára is van: így veszítünk a gazdasági teljesítményből
Az extrém hőség egyre inkább strukturális gazdasági kockázattá válik – derül ki az Allianz Research friss elemzéséből. Tölgyes Ágnes, az Allianz Hungária Zrt. fenntarthatóságért felelős igazgatósági tagja az InfoRádióban jelezte, 30 és 35 fok között minden további Celsius-fok átlagosan 3 százalékkal csökkenti az egy ledolgozott órára jutó gazdasági teljesítményt.
A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját

A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját

Kinevezték a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) élére Nagy Veronikát. A hazai műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet új ügyvezetője az InfoRádiónak hangsúlyozta: a jövőben meg kell akadályozni a műemlékek privatizációját.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekeményít Amerika a chipháborúban – Fontos kaput zárhatnak be

Bekeményít Amerika a chipháborúban – Fontos kaput zárhatnak be

Az Egyesült Államok arra próbálja rábírni Mexikót, hogy fogadjon el új korlátozásokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek exportjára – számolt be a Wall Street Journal kedden.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rózsa metszése ősszel: így lesz sikeres az őszi metszés, a rózsa átültetése és felkészítése a télre

Rózsa metszése ősszel: így lesz sikeres az őszi metszés, a rózsa átültetése és felkészítése a télre

Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.

BBC
Business Sport Travel Science
'We don't need new laws,' Nvidia boss says as he calls for self-regulation on AI

'We don't need new laws,' Nvidia boss says as he calls for self-regulation on AI

Top AI leaders have been speaking publicly for the first time since the AI slowdown debate emerged this week. Sam Altman will be speaking in a few hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 18:23
Százhuszonöt éve született a Föld első megkerülője
2026. szeptember 15. 14:30
Újabb magyart szippantott magához a Liverpool
×
×