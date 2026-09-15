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Érdeklõdõk a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban 2026. szeptember 15-én.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Megnyílt a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa központban

Infostart / MTI

A tavalyi év legjobb sajtófotóit mutatja be a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely kedden nyílt meg Budapesten, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

A november 8-ig nyitva tartó kiállításon a MÚOSZ Nagydíjával (Nemeh Diana szabadfoglalkozású fotográfus Nimród című sorozata), az André Kertész Nagydíjjal elismert képek (Melegh Noémi Napsugár, a Telex.hu fotósának Tizennyolc év az örökkévalóság című sorozata), a tizenhat kategória első három helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat, különböző témájú fényképet is bemutatnak.

Kőrösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta: a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. "A fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ és értelmez, miközben saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz" – hangsúlyozta.

Kiemelte: a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles, névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ egyik legfontosabb feladata.

Ismertetése szerint idén 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen.

Bánkuti András fotográfus, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztályának elnöke a megnyitón ismertette a Magyar Sajtófotó pályázat történetét. Felidézte, hogy 1982-ben rendezték az első kiállítást az előző év legjobb fotóiból a Budapest Műszaki Egyetemen, az R Klubban, míg Az év fotói könyv 1992-ben jelent meg első alkalommal – tette hozzá.

A 44. Magyar Sajtófotó Pályázat anyagából idén is elkészült Az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven, a fotósok rövid életrajzával bővítve, a díjazott munkák mellett válogatás látható a fotográfiákból.

A Capa Központban megrendezett kiállítás mellett létrejött egy utazó tárlat is, amelynek első állomása Pécs volt, majd Siófokon, Balatonföldváron, Keszthelyen és Győrben mutatkozott be. Jelenleg Mosonmagyaróváron látható a Flesch Központ előtti téren szeptember 20-ig.

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Kezdőlap    Kultúra    Megnyílt a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa központban

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