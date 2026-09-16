A "Szuperjumbó" alkonya - lassan nyugdíjba küldik a luxus-utasszállítót

Analóg fényképező, audio-kazetta, vonalas telefon és az áruházak – a technológia fejlődése és a gazdasági átalakulás már eddig is sok, korábban szeretett mérnöki mestermű vagy intézmény létére tett pontot vagy fenyegeti azt.

És most, lassan eltűnik a „Szuperjumbó”, a világ legnagyobb utasszállító gépe. Az Airbus eme égi bálnája nem olyan elegáns, mint a forgalomból 2003-ban kivont Concorde, de összekapcsolódott azzal a luxussal, amelyet már csak kevesen élvezhetnek a levegőben.

A Qantas ausztrál légitársaság nemrég jelentette be, hogy 2028-tól fokozatosan kivonja mind a tíz A380-asát, négy évvel korábban, mint eredetileg tervezte. A döntés hátterében elsősorban a növekvő karbantartási és üzemanyagköltségek állnak.

A kétemeletes A380-as fénykora a 2010-es évek végén volt: akkor világszerte több mint 230 ilyen óriásgép repült, ma már csak 171 maradt szolgálatban. Az Airbus 2021-ben leállította a gyártását, miután fokozatosan elapadtak az új megrendelések. Hiába az akár szállodai szobára emlékeztető privát luxus az első osztályon, a Covid-járvány újabb csapást mért a típusra: több légitársaság, így az Air France és a Thai Airways, teljes A380-as flottáját feladta.

Pedig a gépnek máig komoly rajongótábora van – jegyzi meg a CNN.

Az A380 két fedélzetével, tágas kabinjával és különösen stabil mozgásával sok utas szerint kényelmesebb, mint a kisebb gépek. A több mint ötszáz utas befogadására képes óriásgép felső fedélzetére felszállni pedig önmagában különleges élmény.

A típus azonban, elődjéhez, az eredeti Jumbóhoz, a Boeing 747-eshez hasonlóan, egyre nehezebben tud versenyezni az újabb, kisebb, takarékosabb és messzebb repülő gépekkel. Az A380-as annak idején a luxusrepülés egyik szimbólumává is vált. Az Öböl-menti légitársaságok különösen látványosan használták: az Emirates például fedélzeti zuhanyzókat is kialakított, az Etihad pedig háromszobás, saját légiutas-kísérővel kínált luxuslakosztályt épített az egyik géptípusába.

A luxusrepülés viszont sokat változott. Ma már más légitársaságok is egyre jobb prémium- és első osztályú szolgáltatásokat kínálnak.

Az A380-as legnagyobb üzemeltetője jelenleg az Emirates. A dubaji légitársaság 101 ilyen gépet használ, további darabokat pedig tartalékban tart és reptéri termináljait kifejezetten ehhez a típushoz terveztette.

A cég közlése szerint az A380-asokat egészen a 2040-es évek elejéig használnák, és több milliárd dollárt költenek a gépek felújítására, valamint új fedélzeti technológiák beépítésére.

Más légitársaságok sem vonják ki azonnal a típust. A Lufthansa például nyolc A380-ast tart meg, tervei szerint a 30-as években is. A British Airways, a Singapore Airlines és az All Nippon Airways szintén nem készül rövid távon búcsút inteni a szuperjumbónak. Viszont, ha a 2040-es évek végére eltűnik, az 56 éven át szolgáló Boeing 747-eshez képest 16 évvel korábban megy nyugdíjba.

A repülési szakértők szerint hosszabb távon

az Emirates lehet az utolsó nagy légitársaság, amely A380-asokat üzemeltet. Becslések szerint az A380-asok nagyjából a 2030-as évek elejére-közepére válhatnak kizárólag a dubaji légitársaság gépeivé.

Ágazati kommentátorok megjegyezték: a „Szuperjumbó” technológiai csoda, de kereskedelmi értelemben csalódás volt az Airbusnak. A cég soha sem tudott annyit eladni belőle, amire számított. Fokozatos eltűnése némileg aláássa a neki búcsút mondó cégek hírnevét, de a légitársaságok számára nem a presztízs, hanem a bevétel a legfontosabb – teszik hozzá.