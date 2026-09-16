ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.87
usd:
316
bux:
153968.7
2026. szeptember 16. szerda Edit
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
sertések, illusztráció
Nyitókép: JOHN LAMBETH pexels.com

Nemcsak a hagyományos húsipari termékekre vágynak a magyarok a szakértő szerint

Infostart / InfoRádió

A magyar húsiparnak a megváltozott fogyasztói szokások és az olcsó importáruk beáramlása mellett az afrikai sertéspestis elterjedése jelenti a legnagyobb problémát - mondta el az InfoRádióban a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Éder Tamás hozzátette, ha nem sikerül belátható időn belül lecsökkenteni Magyarországon a sertések létszámát, az egész országban el fog terjedni a sertéspestis, ami hatalmas gazdasági veszteségeket okozna.

Éder Tamás elmondta: a fogyasztói, társadalmi elvárások a termékeikkel, eljárásaikkal kapcsolatban jelentős mértékben változnak.

„A fogyasztók a hagyományos húsipari termékek mellett érdeklődnek az új, érdekes, innovatív megoldásokról, de ugyanakkor szeretnék, hogyha a termékek frissek lennének, és mindamellett olcsók”

– fogalmazott az elnök.

Kiemelte: a fogyasztók jelentős része a termékválasztás során először, vagy másodszor az árát nézi a terméknek, és ezt követően hoz döntést a vásárlásról. Ebben a tekintetben pedig a magyar húsipar nem feltétlenül tartozik a legversenyképesebbek közé.

„Mi inkább minőségorientált szereplőkkel bírunk a magyar húságazatban, nem pedig költségversenyben helytálló szereplőkkel. Az afrikai sertéspestis dél-dunántúli megjelenése súlyos kihívást hozott. Az ebben a régióban előállított sertések piaci értékesítési lehetősége az jelentősen eltér a normál sertésekétől” – hangsúlyozta.

Kifejtette, hogy

az afrikai sertéspestis, ami korábban csak vaddisznókban jelent meg, már több mint nyolc éve velünk van. Mindez Magyarország exportlehetőségeinek egy részét eltüntette, ugyanakkor nem látják, hogy az afrikai sertéspestis terjedését meg lehetne állítani, legalábbis azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel az elmúlt nyolc évben a magyar hatóságok éltek.

„Mindez nem csak a sertéstenyésztőknek és a húsiparnak, hanem például a vasiparnak is óriási probléma, hiszen az értékesítési lehetőségeket érdemben rontja. Ha ez így megy tovább, és a vaddisznóállományt nem sikerül olyan mértékben lecsökkentenünk, hogy a vírus terjedése megakadályozható legyen, akkor azzal kell számolni, hogy itt néhány éven belül az egész országban megjelenik a sertéspestis és ebben az esetben a kereskedelmi korlátozásaink, a külpiaci kereskedelmi korlátozásaink olyan mértékűek lesznek, hogy a mai sertésállomány is túl magas lesz, mert egyszerűen nem fogjuk tudni hova eladni” – hangsúlyozta az elnök.

Elmondta: Nyugat-Európa jelentős részén az állattenyésztés súlya már most csökken vagy a közeljövőben csökkenni fog. Reális várakozás, hogy ennek egy része áttevődik ide Közép-Európába és Kelet-Európába. Ugyanakkor pont a sertéspestis miatt Éder Tamás attól tart, hogy Magyarország ebben a tekintetben nem lesz attraktív a befektetők számára, illetve a növekedést egyszerűen korlátozza az, hogy az innen kikerülő sertések piaci elhelyezése problémát okozhat.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nemcsak a hagyományos húsipari termékekre vágynak a magyarok a szakértő szerint

fogyasztó

sertéspestis

húsipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemcsak a hagyományos húsipari termékekre vágynak a magyarok a szakértő szerint

Nemcsak a hagyományos húsipari termékekre vágynak a magyarok a szakértő szerint
A magyar húsiparnak a megváltozott fogyasztói szokások és az olcsó importáruk beáramlása mellett az afrikai sertéspestis elterjedése jelenti a legnagyobb problémát - mondta el az InfoRádióban a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Éder Tamás hozzátette, ha nem sikerül belátható időn belül lecsökkenteni Magyarországon a sertések létszámát, az egész országban el fog terjedni a sertéspestis, ami hatalmas gazdasági veszteségeket okozna.
Grád Ottó: segítség a dízeltámogatás, és nem veszélyezteti az ellátás biztonságát

Grád Ottó: segítség a dízeltámogatás, és nem veszélyezteti az ellátás biztonságát

Segítséget jelenthet a dízelautósoknak a havi ötezer forintos támogatás, miközben nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátás biztonságát – mondta az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, aki szerint a gázolaj magas árát elsősorban a nemzetközi beszerzési nehézségek magyarázzák. Grád Ottó a drágulás okairól és a támogatás várható hatásáról is beszélt.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állított a kontinens elé

Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állított a kontinens elé

Ursula von der Leyen idei uniós évértékelőjének középpontjába Európa önállóságát, versenyképességét és a gyorsan változó geopolitikai környezethez való alkalmazkodást állította. Az Európai Bizottság elnöke az energiafüggőség csökkentésétől és az egységes piac reformjától a klímaalkalmazkodáson át az új uniós költségvetésig számos területen új lépéseket jelentett be. Külön hangsúlyt kapott az energiaárak leszorítása, a bürokrácia csökkentése, valamint az európai gazdaság finanszírozásának és innovációs képességének erősítése. Von der Leyen szerint mindeközben az EU-nak egy egyre ellenségesebb geopolitikai környezetben, háborúk, gazdasági verseny és dezinformáció közepette kell megőriznie cselekvőképességét és demokratikus stabilitását. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió társult tagja lesz Kanada, valamint hogy jön a NATO 4. cikkely csak EU-s kollektív védelmi mechanizmusa. A Portfolio a beszédet és annak legfontosabb bejelentéseit a helyszínről, Strasbourgból élőben közvetíti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi rekord a magyar lottón: soha nem látott, mesés összeget nyerhetünk szerdán

Történelmi rekord a magyar lottón: soha nem látott, mesés összeget nyerhetünk szerdán

Soha nem látott összeget kínál a Skandináv lottó főnyereménye: a játék 27 éves története során először 1 milliárd forintot ér a 7 szám eltalálása,

BBC
Business Sport Travel Science
OpenAI boss says world 'right to be afraid' but should trust AI firms

OpenAI boss says world 'right to be afraid' but should trust AI firms

Sam Altman and other tech CEOs say there are incentives to limit advancements in AI, as fears grow over the threats it poses to humanity.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 16. 10:21
Lannert Judit kritikát fogalmazott meg a közösségi médiáról a szülők számára is
2026. szeptember 16. 09:55
Változtak a vadászat szabályai, könnyítések is érkeztek
×
×