Nemcsak a hagyományos húsipari termékekre vágynak a magyarok a szakértő szerint

Éder Tamás elmondta: a fogyasztói, társadalmi elvárások a termékeikkel, eljárásaikkal kapcsolatban jelentős mértékben változnak.

„A fogyasztók a hagyományos húsipari termékek mellett érdeklődnek az új, érdekes, innovatív megoldásokról, de ugyanakkor szeretnék, hogyha a termékek frissek lennének, és mindamellett olcsók”

– fogalmazott az elnök.

Kiemelte: a fogyasztók jelentős része a termékválasztás során először, vagy másodszor az árát nézi a terméknek, és ezt követően hoz döntést a vásárlásról. Ebben a tekintetben pedig a magyar húsipar nem feltétlenül tartozik a legversenyképesebbek közé.

„Mi inkább minőségorientált szereplőkkel bírunk a magyar húságazatban, nem pedig költségversenyben helytálló szereplőkkel. Az afrikai sertéspestis dél-dunántúli megjelenése súlyos kihívást hozott. Az ebben a régióban előállított sertések piaci értékesítési lehetősége az jelentősen eltér a normál sertésekétől” – hangsúlyozta.

Kifejtette, hogy

az afrikai sertéspestis, ami korábban csak vaddisznókban jelent meg, már több mint nyolc éve velünk van. Mindez Magyarország exportlehetőségeinek egy részét eltüntette, ugyanakkor nem látják, hogy az afrikai sertéspestis terjedését meg lehetne állítani, legalábbis azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel az elmúlt nyolc évben a magyar hatóságok éltek.

„Mindez nem csak a sertéstenyésztőknek és a húsiparnak, hanem például a vasiparnak is óriási probléma, hiszen az értékesítési lehetőségeket érdemben rontja. Ha ez így megy tovább, és a vaddisznóállományt nem sikerül olyan mértékben lecsökkentenünk, hogy a vírus terjedése megakadályozható legyen, akkor azzal kell számolni, hogy itt néhány éven belül az egész országban megjelenik a sertéspestis és ebben az esetben a kereskedelmi korlátozásaink, a külpiaci kereskedelmi korlátozásaink olyan mértékűek lesznek, hogy a mai sertésállomány is túl magas lesz, mert egyszerűen nem fogjuk tudni hova eladni” – hangsúlyozta az elnök.

Elmondta: Nyugat-Európa jelentős részén az állattenyésztés súlya már most csökken vagy a közeljövőben csökkenni fog. Reális várakozás, hogy ennek egy része áttevődik ide Közép-Európába és Kelet-Európába. Ugyanakkor pont a sertéspestis miatt Éder Tamás attól tart, hogy Magyarország ebben a tekintetben nem lesz attraktív a befektetők számára, illetve a növekedést egyszerűen korlátozza az, hogy az innen kikerülő sertések piaci elhelyezése problémát okozhat.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.