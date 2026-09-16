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2026. szeptember 16. szerda Edit
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kémiai bemutató a Kutatók éjszkája 2025 rendezvényen a gyõri Széchenyi István Egyetemen 2025. szeptember 26-án. Több mint negyven településen 250 intézmény mintegy 2400 programmal várja országszerte az érdeklõdõket szeptember 26-án és 27-én a Kutatók éjszakáján.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Buzgárelfogás is lesz a Kutatók éjszakáján, érdemes megnézni

Infostart / MTI

Interaktív árvízvédelmi bemutatóval, például homokzsákolással, nyúlgátépítéssel és buzgárelfogással várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján, szeptember 25-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság, ahol a szakemberek bepillantást adnak a hagyományos és modern vízgazdálkodás világába.

Az árvíz- és a vízminőség-védelem gyakorlati kihívásait testközelből bemutató program szeptember 25-én 18 órakor kezdődik az OVF I. kerületi, Márvány utcai központjában az interaktív árvízvédelmi bemutatóval, ahol az érdeklődők kipróbálhatják, hogyan épül a nyúlgát és történik a homokzsákolás, illetve miként lehet egy buzgárt elfogni.

A gyakorlati bemutatót rövid, közérthető előadások követik a folyók jövőjéről és a hidrológia "matekjáról", bemutatják az aszálymonitoringot, azt, hogy milyen szerepet kapnak a modern technológiák az előrejelzésekben, de szó esik a vízminőség-védelemről is. Elmagyarázzák azt is, hogyan készült a fenékküszöb a Paksi Atomerőműnél.

Az estét műhelybeszélgetés zárja, ahol vízügyi szakemberek beszélnek arról, milyen szakmák és tudományterületek dolgoznak együtt a vízért, milyen mérnöki és informatikai kihívásokkal találkoznak a szakemberek, és szó esik a vízügyes szakemberek utánpótlásáról, azaz "Pelikán elvtárs jövőjéről", arról, hogy szeretne-e még bárki gátőr lenni. Az est házigazdája Csala Dániel, a Nem víznek való vidék elnevezésű YouTube-csatorna szerkesztője lesz.

Az előadásokon való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a https://www.kutatokejszakaja.hu/ weboldalon lehet.

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árvízvédelem

kutatók éjszakája

vízügyi főigazgatóság

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