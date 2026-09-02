Nádas Péter új kötete hamarosan megjelenik

Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni – írta a kiadó.

Az író „mégis beszél” a felsorolt témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint „arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globalitás szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel” – áll a honlapon.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten. Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim tavaly jelent meg a Sárközy és Társai gondozásában. Augusztus 26-án halt meg Gombosszegen.

A 88 oldalas Most az egyszer című könyvet a kiadó honlapján lehet előrendelni.