ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.7
usd:
317.28
bux:
146772.66
2026. szeptember 2. szerda Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 80. születésnapját október 14-én betöltõ Nádas Péter író Minimo. A sötétség színein címû fotókiállításának megnyitóján a Deák Erika Galériában 2020. szeptember 29-én. Az író okostelefonnal készített új fotósorozatát bemutató tárlat november 11-ig tekinthetõ meg.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

Nádas Péter új kötete hamarosan megjelenik

Infostart / MTI

Új kötet jelenik meg a múlt héten életének 84. évében elhunyt, Kossuth-díjas Nádas Pétertől várhatóan október elsején Most az egyszer címmel – közölte a Sárközy és Társai kiadó a honlapján.

Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni – írta a kiadó.

Az író „mégis beszél” a felsorolt témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint „arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globalitás szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel” – áll a honlapon.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten. Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim tavaly jelent meg a Sárközy és Társai gondozásában. Augusztus 26-án halt meg Gombosszegen.

A 88 oldalas Most az egyszer című könyvet a kiadó honlapján lehet előrendelni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Nádas Péter új kötete hamarosan megjelenik

megjelenés

nádas péter

kötet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.03. csütörtök, 18:00
Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon minimális emelkedéssel zárt az amerikai tőzsde

Nagyon minimális emelkedéssel zárt az amerikai tőzsde

Eséssel indították a szerdai kereskedést az ázsiai részvénypiacok, miután az olajárak újabb emelkedése felerősítette az inflációs félelmeket, és világszerte feljebb hajtotta az állampapírpiaci hozamokat. A befektetők attól tartanak, hogy az energiaellátás tartós zavarai és a magasabb olajárak lassíthatják az infláció mérséklődését, ezért a jegybankok a korábban vártnál tovább tarthatják szigorúan a monetáris kondíciókat. A kedvezőtlen hangulat már a keddi amerikai és európai kereskedésben is éreztette hatását, a ma reggeli ázsiai kereskedésben pedig az amerikai részvényindexek határidős jegyzései is lejjebb kerültek. Ázsiában a Nikkei és a Kospi is esett, a befektetők a közelgő japán kamatdöntésre, valamint a jen gyengülésére adott esetleges jegybanki válaszra is figyelnek. A Brent ára közben hordónként 96 dollár közelébe emelkedett. A tengerentúlon a nap végére a Dow 0,56 százalékkal, míg az S&P árfolyama 0,46, a Nasdaq-é pedig 0,45 százalékkal emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő fordulat az azbesztügyben: mégsem volt szennyezett a tér ebben a nagyvárosban

Meglepő fordulat az azbesztügyben: mégsem volt szennyezett a tér ebben a nagyvárosban

Téves riasztás miatt állt a parkolás a Széchenyi téren, de két másik nagykanizsai helyszínen találtak azbesztet.

BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: Putin's veiled threat to UK part of Russia's campaign against West

Rosenberg: Putin's veiled threat to UK part of Russia's campaign against West

The Russian president wants to keep Britain guessing - and stressing - over Moscow's real intentions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 2. 17:30
Miley Cyrus most megmutatja, mi van a csillogás mögött
2026. szeptember 2. 16:42
Elhunyt a francia film egyik utolsó nagy mestere
×
×