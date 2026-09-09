Különleges búcsúztatása lesz Nádas Péternek

A Kossuth-díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott, életének 84. évében augusztus 26-án halt meg gombosszegi otthonában.

Az íróhoz közel álló szakmai-baráti kör egy olyan estet tervez, amelyen Nádas Péter szövegei hangzanak el, melyeket az általa szeretett alkotók – többek között Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jeney Zoltán, Morton Feldman és Kurtág György – zeneművei kereteznek és/vagy egészítenek ki – áll az író kiadója, a Sárközy és Társai közleményében.

A szerdán 19 óra 30 perckor kezdődő est közreműködői között van Fullajtár Andrea, Hegedűs D. Géza, Ötvös András és Dömötör András színművész, a Trio Passacaglia – Rajk Judit, Kéringer László, Zétényi Tamás –, valamint a Dubóczky Gergely által vezényelt Budapest Sound Collective.

Az esten való részvétel ingyenes, azonban a belépéshez és a helyfoglaláshoz nulla forintos jegyet kell váltani. A belépők szeptember 9-én 17 órától érhetők el, személyesen a Zeneakadémia jegypénztárában vagy a zeneakademia.hu-n.

Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten. 1958-ban fényképész szakmunkás lett, gyakornokként a Nők Lapja szerkesztőségében dolgozott, elvégezte a MÚOSZ újságíró-iskoláját, a katonaság után a Pest Megyei Hírlap munkatársa volt.

Első kötete, A Biblia 1967-ben jelent meg, két évre rá pedig a Kulcskereső játék című novelláskötete. 1972-ben befejezte az Egy családregény vége című munkáját, amely csak 1977-ben látott napvilágot. 1974 és 1979 között a Gyermekünk című lap olvasószerkesztője volt, 1980-ban a győri Kisfaludy Színházhoz szerződött lektornak. 1981-82-ben ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt, 1982-ben megjelent három színházi művét – Takarítás, Találkozás és Temetés – tartalmazó Színtér című kötete.

Az író 1984 óta élt és dolgozott a Zala megyei Gombosszegen. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolásmódot megújító Emlékiratok könyve, amelyen 1973-tól dolgozott. 1988-ban Játéktér, 1991-ben Az égi és földi szerelemről címmel jelent meg esszékötete.

1992 áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért – második magyarként – megkapta az 1991-es osztrák Irodalmi Állami Díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Ugyanebben az évben infarktust kapott, újraélesztették és megműtötték, a nemlét közelségének megtapasztalásából született Saját halál című kötete.

Felépülése után tovább dolgozott Párhuzamos történetek című regényén, amely csaknem húszévnyi alkotómunka után 2005-ben jelent meg. Ugyanebben az évben jelent meg a Párhuzamos olvasókönyv, amelynek egy része munkanapló, emellett esszéket, képeket, jegyzeteket is közöl a regénnyel kapcsolatban.

2016-ban jelent meg Az élet sója című kötete. 2017-ben publikálta Világló részletek című monumentális, sokrétegű, súlyos családi és társadalmi kérdéseket érintő memoárját. 2022-ben jelent meg Rémtörténetek című regénye, 2025-ben a Szünet nélkül című kötet és utolsó életében megjelent könyve, a Halott barátaim.

Kiadója, a Sárközy és Társai az író halála után jelentette be, hogy októberben jelenik meg Nádas Péter Most az egyszer című, új kötete.

Pályafutása során számos elismerést kapott, köztük a József Attila-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést, a Würth-díjat, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették.