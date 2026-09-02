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LYON, FRANCE - OCTOBER 09: Jean-Paul Rappeneau attends the opening ceremony during the 13th Film Festival Lumiere In Lyon on October 09, 2021 in Lyon, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage )
Nyitókép: Dominique Charriau/WireImage

Elhunyt a francia film egyik utolsó nagy mestere

Infostart / MTI

Elhunyt 94 éves korában kedden este Párizsban Jean-Paul Rappeneau francia filmrendező, aki 1991-ben tíz Cesar-díjjal és egy Oscar-díjjal elismert Cyrano de Bergerac című filmjét részben Magyarországon forgatta. Halálhírét szerdán az egyik fia jelentette be.

Rappeneau, a francia filmművészet egyik doyenje, nyolc játékfilmet rendezett, köztük Edmond Rostand klasszikusa alapján a világszerte nagy sikert aratott látványos, kosztümös Cyrano de Bergeracot, Gérard Depardieu-vel a címszerepben. A film forgatókönyvét Rappeneau az író Jean-Claude Carriere közreműködésével írta. A Cyrano 1991-ben tíz César-díjat nyert, köztük a legjobb filmét és a legjobb rendezőét. Rappeneau elismeréssel beszélt a díj átvételekor magyar munkatársairól. Az alkotást világszerte több mint 10 millió néző látta a mozikban, több Oscar-jelölést és jelmezeiért Oscar-díjat is kapott.

Rappeneau pályafutása alatt olyan további francia színésznagyságokkal dolgozott, mint Yves Montand (Vadember), Catherine Deneuve (Élet a kastélyban), Jean-Paul Belmondo (Egy válás meglepetései) és Isabelle Adjani (Csupa tűz, csupa láng). De néha hosszú évek teltek el a forgatásai között. „Nem vagyok olyan, mint egy almafa, amelyik minden ősszel lehullajtja a gyümölcsét. Az én ritmusom inkább az, hogy öt-hat évente készítek egy filmet” – mondta erről a Paris Match hetilapnak 2015-ben.

1932. április 8-án született, jogi tanulmányokat kezdett, de otthagyta, hogy a filmiparban próbáljon szerencsét. Louis Malle asszisztense lett, és együtt írták a Zazie a metróban forgatókönyvét.

Rendezői pályafutása 1966-ban kezdődött az Élet a kastélyban című, 1944-ben Normandiában játszódó filmmel, amelyben Catherine Deneuve unatkozó feleséget alakított Philippe Noiret oldalán.

Rappeneau pályája ugyan a francia újhullám születésével együtt indult, de nem akart az 1950-es és 1960-as években a francia filmművészet forradalmasító mozgalomhoz csatlakozni. Később azt mondta erről a távolságtartásról, hogy egyedül a Kifulladásig és a Szerelmem, Hirosima tetszett neki az újhullámos filmek közül.

Utolsó filmje, a Belles Familles című vígjáték 2015-ben készült.

A rendező memoárja tavaly jelent meg Vive allure címmel. „Amikor egy film véget ér, olyan vagyok, mint egy hajótörött a parton, várom a következő utazást” – írta.

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