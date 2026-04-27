Sebő Ferenc: „kétezer éves verseket is lehet kortársként énekelni, ha jó a feldolgozás”

Hétfőn kora reggel elhunyt Sebő Ferenc előadóművész, zeneszerző, a táncházmozgalom egyik elindítója. A Kossuth-díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét. A Sebő-együttes Facebook-oldalán egy József Attila-idézettel búcsúznak tőle: „Hát dolgoztam hiven, zümmögve, mint a rét. Milyen könnyű a menny! A műhely már sötét.”

Sebő Ferenc egyebek mellett a versek megzenésítéséről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában 2017. március 15-én. Mint fogalmazott, „pont ez volt az érdekes ebben a kalandozásban, hogy a költészetnek egy olyan időtlensége van, mármint a jó költészetnek, hogy teljesen lényegtelen, hogy melyik korból származik”. Hozzátette, hogy ő kétezer éves verseket is énekelt, azokon nem lehet észrevenni, hogy ilyen régi versek lennének, vagy hogy elavultak volna – fogalmazott akkor Sebő Ferenc. Hozzátette, olyan szövegeket örököltünk, amelyek más embereknek, régebben élt, más korokban élt embereknek az érzelmeit fejezik ki, de ha jól vannak megfogalmazva, azok átívelnek évezredeket.

Sebő Ferenc 1947-ben született Szekszárdon. Zenei tanulmányait a székesfehérvári zeneiskolában kezdte, zongorázni és csellózni tanult. 1970-ben építészként végzett a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán. Itt az egyetem szimfonikus zenekarában csellózott. Halmos Béla az évfolyamtársa és szobatársa is volt. A Bercsényi Kollégiumban énekeltek, gitároztak és gyakran megzenésített József Attila verseket adtak elő. Berek Kati színésznő e versek közül néhányat felvett az Egyetemi Színpadon előadott műsorába, ahová őket is meghívta, később már együtt járták az országot. A Halmos-Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő. Sebő Ferenc meghatározó alakja volt a hazai népzenei megújulásnak. Munkássága az énekelt versek és az autentikus népzene népszerűsítésében is kiemelkedő. Timár Sándorral együtt a táncházmozgalom kulcsfigurájává vált.

Sebő Ferenc kutatóként és szerkesztőként a Népművelési Intézetben, az MTA Zenetudományi Intézetében és a Magyar Televíziónál dolgozott. Később az Állami Népi Együttes és a Hagyományok Háza meghatározó vezetője volt. Életművét több rangos díjjal, köztük Kossuth-díjjal ismerték el.

Sebő Ferenc 79 éves korában hunyt el.

