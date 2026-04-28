A francia Kylian Mbappé, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Csúnyán megsérült Kylian Mbappé, kérdésessé vált a szezonja

A francia játékos combja szenvedett kárt, és csak az idő dönti majd el, hogy játszhat-e még idén.

Kérdésessé vált Kylian Mbappé, a Real Madrid francia futballsztárjának a játéka az idény hátralévő részében, miután combsérülést szenvedett pénteken a Real Betis elleni bajnoki mérkőzésen – írja az Index.

A klub tájékoztatása szerint a 27 éves világbajnok combhajlító féliginas izma sérült meg, és a felépülés ideje csak a rehabilitáció előrehaladtával mondható meg.

Kylian Mbappé nem most sérült meg először az idei szezonban, 2025 december végétől január közepéig térdsérülése miatt nem játszhatott, február vége és március közepe között pedig szintén a térdével voltak problémák. Ez utóbbi kapcsán orvosi hiba lehetősége is felmerült.

A La Ligában öt fordulóval a vége előtt a második helyen álló Real Madrid hátránya 11 pont a Barcelona mögött, a két ősi rivális május 10-én találkozik. A nyári világbajnokságra készülő franciáknál ugyanakkor az okoz aggodalmat, hogy Mbappé képes lesz-e formába lendülni a június 11-i rajtra.

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Kritikus méreteket öltött az éhezés és az erőszak a szudáni Darfúr régióban a polgárháború miatt - figyelmeztetett keddi nyilatkozatában az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szudáni képviselője. ENSZ-szervezetek közben amiatt is riadót fújtak, hogy a szomszédos Dél-Szudánban több mint hétmillió emberre - azaz a lakosság csaknem kétharmadára - várhat súlyos élelmezési bizonytalanság idén júliusig.

A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to address US lawmakers.

