Csúnyán megsérült Kylian Mbappé, kérdésessé vált a szezonja

Kérdésessé vált Kylian Mbappé, a Real Madrid francia futballsztárjának a játéka az idény hátralévő részében, miután combsérülést szenvedett pénteken a Real Betis elleni bajnoki mérkőzésen – írja az Index.

A klub tájékoztatása szerint a 27 éves világbajnok combhajlító féliginas izma sérült meg, és a felépülés ideje csak a rehabilitáció előrehaladtával mondható meg.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Kylian Mbappé nem most sérült meg először az idei szezonban, 2025 december végétől január közepéig térdsérülése miatt nem játszhatott, február vége és március közepe között pedig szintén a térdével voltak problémák. Ez utóbbi kapcsán orvosi hiba lehetősége is felmerült.

A La Ligában öt fordulóval a vége előtt a második helyen álló Real Madrid hátránya 11 pont a Barcelona mögött, a két ősi rivális május 10-én találkozik. A nyári világbajnokságra készülő franciáknál ugyanakkor az okoz aggodalmat, hogy Mbappé képes lesz-e formába lendülni a június 11-i rajtra.