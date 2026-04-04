Ma nyitva vannak a boltok, négy remek recepttel segítünk a húsvétra

Ha még hiányzik valami az ünnepi menühöz, vagy csak most érkezett el az idő a konyhai kreativitáshoz, íme három recept, amivel garantáltan lenyűgözhetjük a családot.

Édes „tükörtojásos” tartok

Látványos, mégis egyszerű desszert, amely a gyerekek és a felnőttek kedvence is lesz.

Hozzávalók (6 darabhoz):

A tésztához: 150 g finomliszt, 40 g porcukor, 65 g hideg vaj, 2 tojássárgája, 1 csipet só, ½ citrom reszelt héja.

A töltelékhez: 250 g túró, 100 g mascarpone, 85 g porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, ½ citrom reszelt héja.

A díszítéshez: 6 darab konzerv sárgabarack, 2 evőkanál aprított sótlan pisztácia.

Elkészítés

A lisztet, cukrot, sót és citromhéjat robotgépben keverjük össze a kockázott vajjal, amíg homokszerű nem lesz. Adjuk hozzá a tojássárgáját, és dolgozzuk össze tésztává. Fóliázva pihentessük a hűtőben 30 percig.

Nyújtsuk a tésztát 2-3 mm vastagra, szúrjunk ki belőle 13 cm-es köröket, és béleljünk ki velük hat darab 10 cm-es tartformát. Szurkáljuk meg villával, majd tegyük vissza a hűtőbe 20 percre.

180°C-ra előmelegített sütőben 15 perc alatt süssük készre, majd rácson hűtsük ki.

A töltelékhez a túrót, mascarponét és a cukrokat botmixerrel pürésítsük. Töltsük a kosárkákba, simítsuk el, a közepére pedig helyezzünk egy-egy barackot. A szélét szórjuk meg pisztáciával.

Tojással és lazaccal töltött húsvéti zsemlék

A sós reggelik és uzsonnák királya, amely „csomagolásával” az ünnepi asztal dísze is lehet.

Hozzávalók (10 darabhoz):

A tésztához: 350 g finomliszt, 220 g rozsliszt, 10 g só, 22 g friss élesztő, 360 g víz, 1 teáskanál cukor.

A töltelékhez: 10 főtt tojás, 200 g füstölt lazac, 100 g feta sajt, 1 evőkanál kapribogyó, 2 szál kapor.

A díszítéshez: 1 tojássárgája, sütésálló rafiaszalag.

Elkészítés

Az élesztőt futtassuk fel langyos, cukros vízben. Dagasszuk össze a lisztekkel és a sóval, majd kelesszük 30 percig. Osszuk 10 részre, formázzunk golyókat, és pihentessük további 15 percig.

Lapítsuk ki a tésztát, osszuk el rajta a lazacot, egy-egy egész főtt tojást, morzsolt fetát, kaprot és kapribogyót.

Zárjuk össze a tésztát, az illesztéssel lefelé tegyük tepsire. Kenjük le tojássárgájával, kelesszük még egy órát.

Áztatott rafiaszalaggal kössük át a cipókat, mint egy kis csomagot. 200°C-os sütőben kb. 25 perc alatt süssük készre.

Serpenyős répatorta kókuszkrémmel

Hozzávalók

A tésztához: 450 g reszelt répa, 1 reszelt alma, 100 g barnacukor, 120 g tej (vagy növényi tej), 60 g olvasztott vaj (vagy kókuszolaj), 280 g liszt, fűszerek (fahéj, gyömbér), sütőpor, szódabikarbóna.

A krémhez: 1 doboz jól lehűtött kókusztejszín, 1 evőkanál juharszirup.

Elkészítés

A nedves és a száraz hozzávalókat külön-külön keverjük össze, majd vegyítsük a kettőt.

Adagoljuk a masszát kivajazott öntöttvas serpenyőkbe (vagy egy nagyobb formába).

180°C-os grillsütőben (indirekt módon) vagy hagyományos sütőben süssük kb. 20-25 percig.

A hideg kókusztejszín kemény részét verjük fel a juharsziruppal, és kenjük a kihűlt torták tetejére. Megszórhatjuk kevés fahéjjal is.

Vegán recept medvehhagymával

Egy illatos, tavaszi sós kalács, amely a húsvéti sonka mellé (vagy helyett) is kiváló.

Hozzávalók:

A tésztához: 500 g finomliszt, 1 csomag szárított élesztő (vagy 25 g friss), 300 ml langyos növényi tej (cukrozatlan zab vagy mandula), 50 ml olívaolaj, 1 teáskanál cukor, 1,5 teáskanál só.

A töltelékhez: 1 nagy csokor friss medvehagyma, 50 g darált dió, 4-5 evőkanál olívaolaj, só, frissen őrölt bors.

A kenéshez: Kevés növényi tej és egy csipet kurkuma (a szép aranybarna színért).

Elkészítés

A tészta dagasztása: A langyos növényi tejben keverjük el a cukrot és az élesztőt, majd hagyjuk felfutni. Egy tálba mérjük ki a lisztet, a sót, adjuk hozzá az olajat és az élesztős tejet. Alaposan dagasszuk ki, amíg rugalmas, edény falától elváló tésztát kapunk. Takarjuk le, és meleg helyen kelesszük kb. egy órát, amíg a duplájára nő.

A pesztó elkészítése: Míg a tészta kel, a medvehagymát mossuk meg, és aprítsuk nagyon finomra (vagy tegyük késes aprítóba). Keverjük össze az olívaolajjal, a darált dióval, sóval és borssal, hogy kenhető krémet kapjunk.

Formázás: A megkelt tésztát lisztezett felületen nyújtsuk ki egy nagy téglalappá. Kenjük el rajta egyenletesen a medvehagymás tölteléket.

Fonás: Tekerjük fel a tésztát szorosan, mint egy bejglit. Egy éles késsel vágjuk ketté hosszában a rudat úgy, hogy az egyik végén egyben maradjon. A két szárat fonjuk össze úgy, hogy a vágott felület (ahol látszanak a rétegek) mindig felfelé nézzen. A végén formázzunk belőle koszorút, és csípjük össze a végeit.

Sütés: Helyezzük sütőpapírral bélelt tepsire, és hagyjuk még 20 percet pihenni. Kenjük le a kurkumás növényi tejjel. 180°C-ra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt süssük aranybarnára.

Egyedi tipp

Ha a medvehagyma szezonzárója miatt már nehezebb friss csokrot találni, bátran helyettesítsétek bébispenót és egy kevés fokhagyma keverékével – az eredmény ugyanolyan látványos és tavaszi lesz.