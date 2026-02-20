ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.39
usd:
322.81
bux:
126673.84
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autóra fagyott ónos eső Pécsen 2016. január 6-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

Infostart

Az idei tél az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb időjárása miatt megszaporodtak a közlekedési balesetek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki jelentése szerint a sofőröknek két, gyakran összekevert, de eltérő jelenséggel kell megküzdeniük: a fekete jéggel és az ónos esővel.

A kérdés, hogy mi a különbség. Egy biztos, hogy két teljesen különböző jelenségről van szó. Abban megegyezhetünk, hogy mindkettő igen komoly veszélyt jelent az utakon, de a fekete jég és az ónos eső egymástól eltérő módon jönnek létre - írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

A fekete jég valójában nem csapadék, hanem a nappal megolvadt nedvesség vagy pára éjszakai visszafagyása. Mivel vékony és átlátszó, az aszfalt sötét színe átlátszik rajta, így szinte észrevehetetlen. Elsősorban hidakon és erdőszéleken alakul ki.

Az ónos eső túlhűlt vízcseppekből álló csapadék, amely a talajra érve azonnal összefüggő, csillogó jégréteget képez. Ez akkor keletkezik, amikor a hideg légrétegek közé egy melegebb „szendvics” réteg ékelődik.

Tízszeres féktávolság

A szakemberek figyelmeztetnek: jeges úton a féktávolság akár a tízszeresére is nőhet. A biztonság érdekében javasolt a nagyobb követési távolság tartása, a hirtelen manőverek kerülése, és kifejezetten tanácsolják a tempomat kikapcsolását, mivel az ilyenkor elveszítheti a kontrollt a tapadás felett.

Kezdőlap    Autó    Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

közlekedés

ónos eső

fekete jég

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek

A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek
Nem először érkezett hír arról, hogy inog az eredeti elképzelés szerint a jövőt jelentő vadászgép kifejlesztésének (FCAS) a terve, amiről Németország és Franciaország még 2017-ben állapodott meg. A legfrissebb értesülések szerint Németország „robbantott”, arra hivatkozva, hogy a két ország igényeit nehéz összeegyeztetni.
Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

 

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A genfi békecsúcs eredménytelenül zárult, Moszkva, Kijev és Washington nem tudott előrelépéseket elérni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása

Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása

Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

The former prince was pictured leaving a police station on Thursday evening, as police say searches in Norfolk have ended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 06:36
Gyorshajtó a magyar, és ez aggasztja az uniót
2026. február 20. 04:20
Vakarhatják a fejüket a traktorosok az új KRESZ miatt, az autósok viszont örülhetnek
×
×