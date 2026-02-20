Láthatatlan páncél fenyegeti a gyanútlan autósokat

A kérdés, hogy mi a különbség. Egy biztos, hogy két teljesen különböző jelenségről van szó. Abban megegyezhetünk, hogy mindkettő igen komoly veszélyt jelent az utakon, de a fekete jég és az ónos eső egymástól eltérő módon jönnek létre - írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

A fekete jég valójában nem csapadék, hanem a nappal megolvadt nedvesség vagy pára éjszakai visszafagyása. Mivel vékony és átlátszó, az aszfalt sötét színe átlátszik rajta, így szinte észrevehetetlen. Elsősorban hidakon és erdőszéleken alakul ki.

Az ónos eső túlhűlt vízcseppekből álló csapadék, amely a talajra érve azonnal összefüggő, csillogó jégréteget képez. Ez akkor keletkezik, amikor a hideg légrétegek közé egy melegebb „szendvics” réteg ékelődik.

Tízszeres féktávolság

A szakemberek figyelmeztetnek: jeges úton a féktávolság akár a tízszeresére is nőhet. A biztonság érdekében javasolt a nagyobb követési távolság tartása, a hirtelen manőverek kerülése, és kifejezetten tanácsolják a tempomat kikapcsolását, mivel az ilyenkor elveszítheti a kontrollt a tapadás felett.