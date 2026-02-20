ARÉNA - PODCASTOK
Felújított Rába Mk 48 típúsú dízelmozdony a Királyréti Erdei Vasút Királyrét állomása közelében az átadóünnepség napján, 2021. augusztus 24-én. A Királyréti Erdei Vasút teljes, 10 kilométeres pályaszakaszán új, korszerű beton keresztaljak kerültek a régi fa talpfák helyére, megújultak a peronok, a vízelvezető rendszer, valamint a pályaszakaszokon található hidak és a váltók is. Kétmilliárd forintos kormányzati támogatásból újult meg a Királyréti Erdei Vasút és a Kemencei Erdei Múzeumvasút.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Közismert utat zárnak le, ha nem számol vele, 60 km-t kerülhet

Infostart

Az Ipoly Erdő Zrt. tájékoztatása szerint február 20-án, pénteken 6 és 18 óra között ideiglenesen lezárják a Diósjenő és a Kemence közötti erdészeti utat.

A korlátozás a Királyháza–Kemence közötti szakaszt érinti majd, így ebben az időszakban a két település között az erdészeti úton nem lesz lehetséges az áthaladás - olvasható a nool.hu-n.

A Diósjenő és Kemence közötti erdészeti út a Börzsöny egyik legfontosabb, de egyben legspeciálisabb útvonala. Bár aszfaltozott, nem közút, hanem az Ipoly Erdő Zrt. magánútja, így használata szigorú szabályokhoz kötött.

Autóval engedély kell hozzá, a helybéliek kedvezményt kapnak erre. Ez azért fontos, mert ez az egyetlen közvetlen aszfaltozott kapcsolat a hegység két oldala (Diósjenő és Kemence) között. Közúton ugyanis csak hatalmas kerülővel, a hegységet megkerülve (kb. 60-70 km) lehet átjutni az egyik faluból a másikba, míg az erdészeti úton ez mindössze kb. 15 km.

Turizmus

Ez az egyik legnépszerűbb börzsönyi kerékpáros útvonal. Teljesen aszfaltozott (helyenként töredezett), de a Závoz-nyeregig tartó 3 kilométeres, néhol 14 százalékos emelkedője komoly kihívás elé állítja a bringásokat.

Sokan használják ezt az utat, hogy eljussanak a hegység mélyebben fekvő részeire, például a Királyháza környéki kirándulóhelyekhez.

közlekedés

királyháza

kemence

24 ÓRA
A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek

A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek
Nem először érkezett hír arról, hogy inog az eredeti elképzelés szerint a jövőt jelentő vadászgép kifejlesztésének (FCAS) a terve, amiről Németország és Franciaország még 2017-ben állapodott meg. A legfrissebb értesülések szerint Németország „robbantott”, arra hivatkozva, hogy a két ország igényeit nehéz összeegyeztetni.
Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

 

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A genfi békecsúcs eredménytelenül zárult, Moszkva, Kijev és Washington nem tudott előrelépéseket elérni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása

Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása

Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.

Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

The former prince was pictured leaving a police station on Thursday evening, as police say searches in Norfolk have ended.

