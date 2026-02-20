Közismert utat zárnak le, ha nem számol vele, 60 km-t kerülhet

A korlátozás a Királyháza–Kemence közötti szakaszt érinti majd, így ebben az időszakban a két település között az erdészeti úton nem lesz lehetséges az áthaladás - olvasható a nool.hu-n.

A Diósjenő és Kemence közötti erdészeti út a Börzsöny egyik legfontosabb, de egyben legspeciálisabb útvonala. Bár aszfaltozott, nem közút, hanem az Ipoly Erdő Zrt. magánútja, így használata szigorú szabályokhoz kötött.

Autóval engedély kell hozzá, a helybéliek kedvezményt kapnak erre. Ez azért fontos, mert ez az egyetlen közvetlen aszfaltozott kapcsolat a hegység két oldala (Diósjenő és Kemence) között. Közúton ugyanis csak hatalmas kerülővel, a hegységet megkerülve (kb. 60-70 km) lehet átjutni az egyik faluból a másikba, míg az erdészeti úton ez mindössze kb. 15 km.

Turizmus

Ez az egyik legnépszerűbb börzsönyi kerékpáros útvonal. Teljesen aszfaltozott (helyenként töredezett), de a Závoz-nyeregig tartó 3 kilométeres, néhol 14 százalékos emelkedője komoly kihívás elé állítja a bringásokat.

Sokan használják ezt az utat, hogy eljussanak a hegység mélyebben fekvő részeire, például a Királyháza környéki kirándulóhelyekhez.