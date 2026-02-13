ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült képen résztvevõk a Jeges fürdés, Újévi csobbanás elnevezésû rendezvényen a Tisza-tóban, a tiszafüredi szabadstrandnál 2025. január 4-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Valentin-napon jön az ország egyik legőrültebb kihívása

Infostart

Valentin-napi jeges fürdést rendeznek szombaton Tiszafüreden, a szervezők hét mobilszaunával és dézsafürdővel is várják az érdeklődőket.

A fürdőzők biztonságáról vízimentők, búvárok és a mentőszolgálat munkatársai gondoskodnak – közölték a szervezők az MTI-vel.

A nézőknek és a kísérőknek a belépés ingyenes, míg a csobbanók a jegesfurdes.hu oldalon, vagy a helyszínen válthatják meg jegyeiket.

Ahogy a korábbi években már hagyománnyá vált, a Tiszát a fürdés előtt megáldja a helyi plébános, Ferencz Károly atya.

A csobbanás alapítója és főszervezője Ljasuk Dimitry független filmes, a Tisza-tó zöld nagykövete, aki először 2021-ben rendezett újévi csobbanást mindössze tíz fő részvételével.

Az elmúlt években igazi népünnepéllyé, sportfesztivállá nőtte ki magát a jeges esemény: 2025-ben már 1112-en mártóztak meg a Tiszában, miközben a helyszínen háromezer néző drukkolt a fürdőzőknek.

A fürdőzők kényelme érdekében a Tiszafüredi Szabadvízi Strand megnyitja a mosdókat és az öltözőket, valamint a szervezők melegedő sátorral és tábortüzekkel is készülnek az eseményre.

A helyszínen Tisza-tavi kézműves különlegességekkel, helyi gasztronómiai finomságokkal is várják az érdeklődőket.

