Új Quimby-dal érkezett

„Évek teltek el stúdiózás nélkül. Három új szerzeménnyel térünk vissza, amelyek nemcsak friss fejezetet nyitnak, hanem egy régi történetet is folytatnak. Az újratalálkozás örömét, a közös zenélés felszabadító erejét és az alkotás tiszta, ösztönös energiáját hordozzák” – idézte Kiss Tibit, a Quimby frontemberét a szervezők közleménye.

Az énekes kiemelte: olyan zenék születtek, amelyekben ott van az eltelt idő tapasztalata, de ugyanúgy ott pulzál bennük az a játékos lelkesedés, ami miatt annak idején minden elkezdődött.

Mint írták, a stúdiómunka inkább hasonlított egy régi baráti beszélgetésre, mint tudatos tervezésre. Közös ötletelések, nevetések, spontán pillanatok formálták az új dalokat. A felvételeket Vastag Gábor felügyelte a Quimby próbatermével szomszédos stúdiójában.

A Láthatatlanul után hetente jelenik meg a további két dal, a Hurrikán és a Vakrepülés. Az új szerzeményeket a közönség élőben először március 28-án az MVM Dome-ban hallhatja, A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc című koncerten.

A Quimby 1991-ben alakult Dunaújvárosban, és a kilencvenes évek második felére az ország legjobb zenekarai közé került. A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) által alkotott együttes eddig tizenhét lemezt jelentetett meg, miközben saját, összetéveszthetetlen hangot alakított ki a hazai könnyűzenei színtéren.

Nagy slágereik közé tartozik mások mellett a Hintalógalopp, a Fekete Lamoure, az Autó egy szerpentinen, a Halleluja, a Libidó és a Most múlik pontosan. A csapat nemcsak Magyarország valamennyi jelentős fesztiválján és klubjában, hanem Európa számos kiemelt koncerthelyszínén is fellépett.