2026. február 13. péntek Ella, Linda
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 12: Michelle Yeoh receives the Honorary Golden Bear during the No Good Men Premiere & Opening Red Carpet premiere during the 76th Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palast on February 12, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)
Nyitókép: Arturo Holmes, Getty Images

Berlinale: Michelle Yeoh életműdíjat kapott színészi pályafutásáért

Infostart / MTI

Arany Medve-életműdíjat vett át Michelle Yeoh malajziai származású színésznő a 76. Berlini Nemzeközi Filmfesztivál csütörtök esti megnyitó gáláján.

A 63 éves, Oscar-díjas színésznő a könnyeivel küszködve emlékezett szüleire, akik kezdettől támogatták. „Egy részem még mindig az a kislány, aki egyszerűen csak büszkévé akarta tenni a szüleit” – mondta a Berlinale színpadán.

„Az apám már nem láthatja ezt a pillanatot. De velem van. A fegyelme, kitartása, meggyőződése, hogy ha valamit érdemes csinálni, akkor azt érdemes jól csinálni. Ha látná, hogy ma este itt állok ezzel az Arany Medvével a kezemben, tudom, hogy mosolyogna” – mesélte a közönségnek, amely álló ovációval köszöntötte.

Yeoh arról is beszélt, hogy a Berlinale mindig szívesen fogadta őt, ezért jó érzéssel gondol a fesztiválra, amely „a bátor történetmesélésről, a nehéz kérdéseket felvető filmjeiről és a közönségbe vetett bizalomról is szól”.

Az idei tíznapos Berlinale február 22-én zárul. A nemzetközi versenyprogramban Mundruczó Kornél Bostonban forgatott At the Sea című angol nyelvű filmjét is vetítik. A mezőny legjobb filmjének járó Arany Medve-díjat odaítélő zsűrit Wim Wenders vezeti.

Az esős időben a megnyitó gála vörös szőnyegén csütörtök este mások mellett Daniel Brühl, Iris Berben, Lars Eidinger és Neil Patrick Harris is felvonult.

Wenders felesége, Donata Wenders erre az alkalomra szó szerint filmekbe öltözött: ruhája férje filmjeinek régi videószalagjaiból készült.

Kezdőlap    Kultúra    Berlinale: Michelle Yeoh életműdíjat kapott színészi pályafutásáért

film

berlin

berlini nemzeközi filmfesztivál

