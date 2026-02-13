Berlinale: Michelle Yeoh életműdíjat kapott színészi pályafutásáért

A 63 éves, Oscar-díjas színésznő a könnyeivel küszködve emlékezett szüleire, akik kezdettől támogatták. „Egy részem még mindig az a kislány, aki egyszerűen csak büszkévé akarta tenni a szüleit” – mondta a Berlinale színpadán.

„Az apám már nem láthatja ezt a pillanatot. De velem van. A fegyelme, kitartása, meggyőződése, hogy ha valamit érdemes csinálni, akkor azt érdemes jól csinálni. Ha látná, hogy ma este itt állok ezzel az Arany Medvével a kezemben, tudom, hogy mosolyogna” – mesélte a közönségnek, amely álló ovációval köszöntötte.

Yeoh arról is beszélt, hogy a Berlinale mindig szívesen fogadta őt, ezért jó érzéssel gondol a fesztiválra, amely „a bátor történetmesélésről, a nehéz kérdéseket felvető filmjeiről és a közönségbe vetett bizalomról is szól”.

Az idei tíznapos Berlinale február 22-én zárul. A nemzetközi versenyprogramban Mundruczó Kornél Bostonban forgatott At the Sea című angol nyelvű filmjét is vetítik. A mezőny legjobb filmjének járó Arany Medve-díjat odaítélő zsűrit Wim Wenders vezeti.

Az esős időben a megnyitó gála vörös szőnyegén csütörtök este mások mellett Daniel Brühl, Iris Berben, Lars Eidinger és Neil Patrick Harris is felvonult.

Wenders felesége, Donata Wenders erre az alkalomra szó szerint filmekbe öltözött: ruhája férje filmjeinek régi videószalagjaiból készült.