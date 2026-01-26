ARÉNA - PODCASTOK
Enzo Brumm német színész, Enyedi Ildikó rendezõ és Luna Wedler svájci színésznõ (b-j) a Csendes barát címû filmje bemutatójának alkalmából tartott fotózáson a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Itthon is a mozikba kerül Enyedi Ildikó díjnyertes új filmje

Infostart / MTI

Január 29-én mutatják be a magyar mozikban Enyedi Ildikó rendező Csendes barát című magyar-német-francia koprodukcióját, amiben három, különböző idősíkon játszódó történetet köt össze ember és növény kapcsolata.

A produkció hétfői sajtótájékoztatóján Enyedi Ildikó rendező elmondta, hogy a film, különösen a hetvenes évekbeli történetszála részben a saját tapasztalatain, személyes élményein alapul: kamaszkora óta érdekli a más élőlényekkel való kommunikáció, valamint a tudat mibenlétének kérdése. Mint fogalmazott, érdeklődése azóta sem csillapodott, évtizedeken át sokat olvasott a témáról, ezúttal pedig filmet szentelt a kérdéskörnek.

A hetvenes évekbeli szálat az is inspirálta, hogy – mint felidézte – 17-19 éves kora között Dél-Franciaországban, egy „gyönyörűen intenzív” egyetemi környezetben élhetett, ahol az 68-as diákmozgalmak generációja hitt abban, hogy „újra lehet gondolni valami tágasabb módon azt, hogy is kellene élnünk”.

Arról is beszélt, hogy a Marburgban forgatott történetszál férfikaraktere, Hannes a férje, Wilhelm Droste irodalomtörténész és író alteregója, aki a hetvenes években részt vett a marburgi diákmozgalomban. Egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a karakter intenzív, nyitott a világra, de idegen a környezetében, különc, aki ellenáll a csordaszellemnek.

A film egyik központi eleme, a Ginkgo biloba fa kapcsán azt mondta, azért választotta ezt a fajt, mert különc növényt keresett, az emberszereplőkhöz hasonlóan magányos lényt, amit a többi növény majdnem teljesen kiszorított, és csak kis területen maradhatott fenn. Hozzátette, a film érzékisége miatt érdekelte a Ginkgo biloba sajátos szaporodása, „szexuális élete” is.

A film különböző nemzetek általi fogadtatásáról azt mondta, csak annyi különbséget fedezett fel, hogy Észak-Amerikában inkább a humora működött, míg Ázsiában a meditatív jellege.

Tony Leung Chiu-Wai hongkongi színész arról beszélt, hogy a szerepére nagyon alaposan felkészült, hogy aztán legyen módja kiélvezni a forgatást. Enyedi Ildikó növényekről és idegtudományokról szóló könyveket ajánlott neki az előkészületekhez, a forgatáson pedig az instrukciók mellett hagyott neki elegendő mozgásteret improvizálni.

Felidézte, hogy Wong Kar-wai filmjeiben is alakított magányos, elszigetelt karaktereket dialógus nélküli jelenetekben, de míg a hongkongi rendezőnél a csend mögött titkok, belső küzdelem és érzelmek rejlenek, a Csendes barát karaktere esetében béke és nyugalom, talán mert „ha el vagy szigetelve a többiektől, nincs mit tenned, jobban tudatában vagy a környezetednek, a természetnek”.

Nyitókép: Enzo Brumm német színész, Enyedi Ildikó rendezõ és Luna Wedler svájci színésznõ (b-j) a Csendes barát címû filmje bemutatójának alkalmából tartott fotózáson a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. szeptember 5-én. MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

