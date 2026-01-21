ARÉNA - PODCASTOK
Gyászol a magyar kultúra, elhunyt Vajda Márta

Infostart

71. életévében meghalt Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság örökös ügyvezető titkára – közölte a Magyar Színházi Társaság.

A társaság, valamint a Nemzeti Színház megemlékezése szerint Vajda Márta csaknem négy évtizeden át a magyar színházi élet egyik meghatározó háttérszereplője volt, aki munkájáért Bánffy Miklós-díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is megkapta – írja az Index a Magyar Színházi Társaság Facebook-oldalán közölt bejegyzés alapján.

Vajda Mártáról a Nemzeti Színház is megemlékezett: „Egy olyan ember távozott, aki nem a reflektorfényben, hanem a háttérben, csendes következetességgel, alázattal és rendíthetetlen elkötelezettséggel szolgálta a magyar színházi életet. Hidakat épített emberek és intézmények között, és abban hitt, hogy a szakmai különbségek fölött is megmaradhat a tisztelet és az együttműködés” – olvasható a Nemzeti Színház közösségi oldalán.

