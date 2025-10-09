ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök Dénes
Krasznahorkai László Kossuth- és József Attila-díjas magyar író mûvei Berlinben 2025. október 9-én, miután a Svéd Akadémia ezen a napon Krasznahorkainak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Soeren Stache

Tekintélyes összeget kap a Nobel-díj mellé Krasznahorkai László

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Svéd Akadémia tekintélyes összeggel is jutalmazza a kitüntetetteket.

A Svéd Akadémia csütörtöki döntése értelmében Krasznahorkai László vehette át az idei irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az írót „a létezés sűrű, apokaliptikus prózavilágának megteremtéséért, és a nyelv végletekig feszített, mégis emberi méltóságot őrző erejéért” ismerték el.

A Nobel Alapítvány 2025-ben is 11 millió svéd koronában (kb. 390 millió forint) állapította meg a teljes díjösszeget – írja a vg.hu.

A díjjal azonban nem mindenki jár ugyanúgy, ugyanis a kézhez kapott nettó összeg jócskán eltérhet: Svédországban a Nobel-díj adómentes juttatás, így a svéd rezidens díjazott bruttó és nettó összege azonos. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a díj adókötelezett jövedelem, vagyis akár 30-37 százalék szövetségi adó is levonható, plusz állami és helyi adók. Az Egyesült Királyságban eseti döntés születik: ha a díj a szakmai tevékenységhez kapcsolódik, adóköteles, ha „életmű jellegű”, adómentes lehet. Így a Nobel-díj nettó értéke általában 5–8 millió svéd korona (kb. 177,5–284 millió forint) között mozog, vagyis a díjazottak 45–70 százalékát tarthatják meg az eredeti összegnek.

Magyarországon a Nobel-díjjal járó pénz – mivel nem munkaviszonyból származó jövedelem, hanem nemzetközi elismerésként kapott pénzjutalom – 2002 óta adómentes. Ez azt jelenti, hogy Krasznahorkai László a 390 millió forintot ténylegesen megtarthatja.

Két évvel korábban, 2023-ban két magyar kutató is elnyerte a Nobel-díjat: Karikó Katalin az mRNS-alapú vakcinák fejlesztéséért kapta az orvosi díjat, Krausz Ferenc pedig az attoszekundumos fényimpulzusok kutatásáért kapta meg a fizikai Nobelt. Abban az évben emelték meg a Nobel-díj mellé járó pénzösszeget 10 millióról 11 millió svéd koronára.

nobel-díj

pénzdíj

krasznahorkai lászló

Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Israeli cabinet due to discuss Gaza plan that would bring ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

