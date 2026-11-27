Weidel szerint a betiltási indítványhoz szükséges politikai támogatást összegyűjtik, ezért „határozottan" számít arra, hogy 2027-ben megindul a folyamat. Hangsúlyozta: az AfD felkészül az esetleges eljárásra.

Németországban a Bundestag, a tartományokat képviselő Bundesrat vagy a szövetségi kormány kezdeményezheti egy párt betiltását a szövetségi alkotmánybíróságnál, amely végső döntést hoz az ügyben. A kérdés régóta vita tárgya a német politikában.

Az AfD a 2025 februárjában tartott parlamenti választáson a szavazatok 20,8 százalékát megszerezve a második legerősebb politikai erő lett a CDU és CSU pártszövetsége mögött. A német alkotmányvédelmi hivatal országos szinten megfigyelés alatt tartja a pártot mint szélsőséges törekvésekkel gyanúsított szervezetet, egyes tartományi szervezeteit pedig bizonyítottan jobboldali szélsőségesnek minősítették.

A politikus bírálta a német hírszerző és elhárító szolgálatok jogköreinek közelmúltban elfogadott reformját is. Véleménye szerint a jogszabály megteremti az AfD elleni betiltási eljárás feltételeit.

A törvény értelmében a szolgálatok szélesebb jogosítványokat kapnak a kémkedés, a terrorizmus és a szabotázs elleni fellépéshez. Az alkotmányvédelmi hivatal a jövőben nemcsak információgyűjtésre, hanem különleges fenyegetések esetén egyes rejtett védelmi intézkedések alkalmazására is jogosult lesz vagyoni és informatikai rendszerek védelmében.