Elfogadta a Budapest 65+ Kedvezményprogram koncepcióját a Fővárosi Közgyűlés pénteken, a tervek szerint a program minden 65. életévét betöltött budapesti lakos számára egységes hozzáférést biztosítana a fővárosi kedvezményekhez.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot egyhangúlag támogatták a képviselők.

A koncepció a Fővárosi Közgyűlés májusi határozatának végrehajtására tesz javaslatot egy egységes, pénzügyileg fenntartható budapesti idősügyi kedvezményrendszer kialakításával. A dokumentum alapvető megállapítása, hogy a fővárosi intézmények jelenleg is számos kedvezményt és programot biztosítanak az időskorúaknak, ezek azonban széttagoltak, eltérő jogosultsági feltételekkel működnek, és az érintettek számára nehezen átláthatóak.

A kedvezményprogram elsődlegesen nem új támogatások bevezetésére, hanem a már meglévő kedvezmények és szolgáltatások összehangolására, láthatóvá tételére és könnyebb elérésére épül, így jelentős többletforrás nélkül megvalósítható.

Ezen felül közterület-használati szabályokat rögzített a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén a városkép javítása érdekében, a többi között rendelkeztek a csomagmegőrzésre szolgáló közterületi automatákról és az építkezési állványokról. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot 19 igennel, 10 tartózkodás mellett támogatta a testület.

Az elfogadott előterjesztés szerint a pályaudvarokon és egyes intézményekben működő poggyászmegőrzők jelentős könnyebbséget jelentenek a látogatóknak, és a szolgáltatás iránt a közterületeken is megjelent az igény. A belső városrészek közterületein elhelyezett poggyászmegőrzők jelentős mértékben könnyíthetik a városhasználatot, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a látogatók kedvező benyomással távozzanak. Ennek feltétele, hogy a poggyászmegőrzők megfelelően illeszkedjenek a városképbe, ezért bevezetik a szabályozásban a tárolóautomata fogalmát. A tárolóautomatákra a csomagautomatákra vonatkozó szabályokat alkalmazzák a jövőben.

A közgyűlés arról is döntött, hogy létszámcsökkentést alkalmaznak a Főpolgármesteri Hivatalnál, hogy egymilliárd forinttal csökkentsék a személyi jellegű kiadásokat.