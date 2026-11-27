Sajtóhírek szerint a volt miniszterelnököt a Digitális Polgári Körök Lakitelken megrendezett októberi első országos táborában tett megjegyzése miatt jelentették fel, de a beadványról részletek nem derültek ki és az NNI sem árult el többet róla. A rendőrség csupán annyit közölt október végén, hogy a feljelentés megérkezett, illetve hogy az ügyet feljelentéskiegészítés keretében vizsgálják.

Orbán Viktor a tábor egyik pódiumbeszélgetésén a korábban meghirdetett nemzeti ellenállásra vonatkozó kérdésre azt mondta: az ország még nem, de ők alkalmas állapotban vannak arra, „itt kioszthatnánk a megfelelő eszközöket, mindenki tudja, mit kell vele csinálni, kinek mi jut, tompább, élesebb".

A volt kormányfő kijelentésére Magyar Péter miniszterelnök közölte: Orbán Viktor vasárnap a fizetős DPK-táborban fegyveres lázadásról, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásról beszélt nevetgélve. Ez az egyik legsúlyosabb állam elleni bűncselekmény – tette hozzá.