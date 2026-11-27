A kassai egyeztetésen Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter mellett cseh, magyar és osztrák kollégája, Lubomír Metnar, Pósfai Gábor és Gerhard Karner vett részt, Lengyelországot pedig Maciej Duszczyk államtitkár-helyettes képviselte. A vendégek még a tárgyalások előtt a gyakorlatban is megnézték, hogyan működik a szlovák–ukrán schengeni határ védelme. A Zöld–Kelet elnevezésű akció keretében bemutatták nekik, miként működik együtt a rendőrség, a hadsereg és a pénzügyi igazgatóság, valamint hogyan vetnek be közös járőröket és modern technológiákat az illegális migráció és a csempészet felderítésére.

Matúš Šutaj Eštok a tárgyalások után kiemelte, hogy a találkozó ismét bebizonyította a Visegrádi Csoport életképességét.

Az együttműködés egyik kiemelt területe az úgynevezett könnyű célpontok – vagyis az iskolák, kórházak, pályaudvarok és más nyilvános helyek – védelme lesz, amelyek az utóbbi időben egyre gyakrabban válnak fenyegetések vagy tragikus támadások célpontjaivá, ahogyan azt a krakkói és a grazi esetek is mutatták. A tárcavezetők megosztják egymással a kockázatok korai felismerésével és a válságkezelési gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataikat. A szlovák miniszter a radikalizálódás megelőzését és a krízishelyzetekben nyújtott pontos tájékoztatást hangsúlyozta, míg a lengyel államtitkár-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanárokat és az orvosokat is fel kell készíteni arra, mit tegyenek a rendőrség kiérkezéséig. A cseh belügyminiszter hozzátette: a megoldás nem a közterek bezárása, hanem a megelőzés és a lakosság felkészítése.

A tárcavezetők a kábítószer-bűnözés elleni fellépésről is tárgyaltak, különös tekintettel a szintetikus drogokra, az erős opioidokra és a gyógyszerhatóanyagok internetes feketekereskedelmére.

A találkozón szó esett az illegális migrációról, a vízumokkal való visszaélésekről és a kitoloncolások felgyorsításáról is. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter elismerően szólt a szlovák határvédelemről, és bejelentette: országa a viták helyett a cselekvést választja, ezért hamarosan megállapodást írnak alá Ruandával arról, hogy bizonyos migránsokat visszaküldhessenek az afrikai országba.

A kassai nyilatkozatban rögzített feladatokat szakértői munkacsoportok viszik tovább. A munka folytatásaként 2027 első felében két szakmai találkozót is tartanak majd Pozsonyban: az egyik a folyami közlekedés biztonságával, a másik pedig a peptidek és anabolikus szerek illegális kereskedelme elleni küzdelemmel foglalkozik majd.