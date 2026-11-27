A nagyobb társasházaknál rendszeresítik és a közös költségben is előírják a takarítás költségét – mondta Borbély Zoltán társasházi szakjogász, a Magyar Társasházak, Társasházkezelők Országos Alapítványának elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ezek általában külsős takarítók, és ez a házak belső jogviszonyaiban jelent olyan felelősségtől való mentesülést, hogy

ha a társasház és a takarító közötti megbízási szerződés tartalmazza a hóeltakarítást, a síkosításmentesítést, akkor van egy olyan harmadik személy, aki erre köteles, tehát a felelősséget is vállalja.

A szabályok azt mondják, hogy közterületen a járda karbantartása a mindenkori tulajdonos felelőssége. Ha elmarad a síkosításmentesítés, akkor a társasház a szerződésen kívüli károkozásért felel. Ha van biztosítása, akkor arra lehet biztosítási eseményt bejelenteni. Mentesülni pedig akkor tud, ha minden tőle telhetőt megtett a kár elhárítása érdekében – tette hozzá.

Ha valaki sétál haza félig latyakban egy társasház előtt, és elcsúszik, minden esetben, ha polgári perre kerül sor, bírói mérlegelés kérdése, a helyzet. A jó gazda gondosságával kell eljárnia a társasháznak, a társasházi képviselőnek, tehát amint észleli, vagy bejelentés érkezik arról, hogy csúszásveszély áll fenn, vagy nagymértékű havazás fog történni, mindent meg kell tennie, hogy a csúszásveszélyt megakadályozza. „Nyilván sok életszerű helyzetekben elkerülhetetlenek ezek az esetek. De ha már tudjuk, hogy komolyabb időjárási esemény történik, ami csúszás- vagy balesetveszélyt okoz, akkor hajnalban ki kell küldeni a takarítószemélyzetet, aki a csúszásmentesítést, tehát a sószórást intézi és el kell takarítani az akkor ott lévő havat. Ez általában mentesít a kárfelelősség alól. Nyilván vizsgálni kell a balesetet szenvedő személy képességeit is, tehát azért nézni kell, hogy ő hogyan közlekedett a társasház előtti közterületi részen” – magyarázta a szakértő.

A jó gazda gondosságát vizsgálva a bíró azt is értékeli, hogy a ház megtette az előkészületeket. Tehát, hogy már kiadta utasításba a takarítószemélyzetnek, hogy csúszásmentesítést, hólapátolást végezzen a társasház előtti közterületen; ha ez megtörtént, dokumentálva lett, ezt követően mérlegelve az időintervallumot, megkezdik a takarítást, akkor mentesülhet a felelősség alól.

Az elcsúszásveszély miatt történt személyi sérülés miatt lehet sérelemdíjat kérni, és az ennek következtében kialakuló akár munkahelyi kiesésből fakadó munkabérigény is előfordulhat ilyen esetben.

Ha más vagyoni kár keletkezik, például gépjárműre jégcsapok esnek, akkor ott kártérítést lehet kérni. Itt egy szabályt kell figyelembe venni a társasházak esetében, hogy egy biztosítási esemény bejelentése esetén a károkozó elismerése az, ami a biztosítói kifizetést eredményezi. Ezt viszont önálló hatáskörben valaki nem fogja tudni eldönteni, ez mindenkor a közgyűlés kérdésköre – mondta Borbély Zoltán.

Az, hogy hol, mikor, milyen terjedelemben, melyik szakaszig kell takarítania egy társasháznak, hogy ne legyen egymásra mutogatás, hogy mi hová, kihez tartozik, a tekintetben tiszták a viszonyok a szakértő szerint: a helyzet teljesen egyértelmű, ha a társasházkezelő konzekvensen ismeri a társasház jogi iratait. Tehát ha rendelkezik alapító okirattal, tulajdoni lapokkal és térképmásolattal, akkor látja a telekhatárt. A telekhatár számítására helyi rendeleteket kell nézni, Budapesten kerületi rendeleteket, kisebb városokban a helyi, városi rendeleteket, és az megszabja a közterületek tisztántartásának a szabályait – mondta Borbély Zoltán társasházi szakjogász, a Magyar Társasházak, Társasházkezelők Országos Alapítványának elnöke az InfoRádióban.

Az interjút Kocsis Éva készítette.