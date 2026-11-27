A legnagyobb balhé Marseille-ben volt, ahol hazai szurkolók támadtak rá csütörtök este a vendégdrukkerekre az Olympique Marseille-Levszki Szófia labdarúgó Európa-liga-mérkőzést megelőzően a Stade Vélodrome-ban, ahonnan öt bolgár szimpatizánst szállítottak kórházba.

Maszkos francia huligánok másztak át a vendégszektorba és fémcsövekkel, illetve fáklyákkal estek a szófiai együttes szurkolóinak, akik közül 11-en sérültek meg. A rendőrség és a helyi biztonsági emberek együttesen vetettek véget a verekedésnek.

????⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! » La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) https://t.co/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026

Az incidens komoly visszhangot váltott ki mindkét országban, az államfők is megszólaltak. Az El ötödik fordulójában rendezett mérkőzést a francia együttes nyerte 1-0-ra.

A török Besiktas az európai szövetség biztonsági előírásainak eleget téve (izraeli csapatok nem játszhatnak Törökországban) a georgiai Batimuban fogadta a Hapoel Beer-Sheva együttesét. A mérkőzés azonban ott sem volt mentes az atrocitástól. A török játékosok a kezdés előtt nem voltak hajlandóak kezet fogni az izraeli csapat labdarúgóival, drukkereik pedig palesztin zászlót lobogtattak és randalíroztak (nyitóképünkön), székeket törtek össze a lelátón, majd összecsaptak a szektorba érkező rendezőkkel és rendőrökkel. Így az első félidő közepén fél órára félbeszakították a találkozót.

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD — Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 26, 2026

A török NTV hírtelevízió beszámolója szerint a rendőrség behatolt a lelátókra, és paprikaspray-t is bevetett a török szurkolók ellen, írja a The Guardian. A szemtanúk szerint az egyik szurkolót hordágyon vitték ki – írja az Index összefoglalója.

A meccset végül 2-1-re nyerte a török gárda, a harmadik sikerét aratva ezzel az alapszakaszban.

Angliában, a Stadium of Light stadionban a Sunderland szurkolói a lengyel Jagiellonia Bialystok erőszakos szurkolóival kerültek összetűzésbe.

A lengyel klub szurkolói az UEFA fegyelmi határozata értelmében nem léphettek be a stadionba, a büntetést a korábbi nézői rendzavarások miatt kapta a csapat. Néhány lengyel huligán ennek ellenére is elutazott Sunderlandbe, ahol aztán sikerült bejutniuk a mérkőzésre.

UEFA banned Jagiellonia Białystok fans from the away end, so they snuck into the Sunderland stand. Then they started chanting. The whole stand froze. Nobody did a thing ? https://t.co/xgsOKr2dmt — Ballies (@BalliesUniverse) November 27, 2026

„Körülbelül 50 lengyel szurkoló berontott a hazai lelátóra, és elkezdték ütni a véletlenszerűen kiválasztott embereket” – mesélte egy szemtanú. Egy másik szemtanú 50 és 100 közé tette a balhézó lengyelek számát. Megerősítette, hogy a lengyelek az egyik hazai szektorban robbantottak ki zavargást. A brit rendőrök gyors közbelépésének köszönhetően a balhé nem eszkalálódott. A Sunderland 1–1-es döntetlent játszott vendéglátóként.