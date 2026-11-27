Gajdos László emlékeztetett rá, hogy hatvan éven át működött Magyarországon egy olyan intézet, ahol „egyszerre számolták, mikor tetőzik a Duna, és kutatták, mi történik az esővízzel miután földet ér”. Ez volt a VITUKI, „a magyar vízügy nemzetközileg elismert kutatóintézete, amelynek több mint hétezer tanulmánya maradt ránk” – mondta.

A tárcavezető felidézte, hogy 2012-ben a Fidesz-kormány felfüggesztette az intézmény támogatását, és az még abban az évben bezárt.

Egy országnak, amelynek az árvizekre és az aszályokra is fel kell készülnie, szüksége van erre a tudásra, ezért hozzák létre az Országos Víztudományi Kutató Intézetet (OVIKI) – mondta a miniszter.

Kitért arra is, hogy

a következő években 221 milliárd forintot fordít a kormány a vízügyi beruházások megvalósítására.

A vízmegtartási program keretében egyebek mellett csatornák és zsilipek helyreállítására, a víz tájban tartását és helyben hasznosítását szolgáló fejlesztésekre kerül sor.

Ezeket a terveket az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv tartalmazza, a hatszáz oldalas dokumentum a hosszútávú stratégiai iránymutatás mellett megteremti a nagy léptékű beavatkozások feltételeit, de meghatározza a már 2026 őszétől elindítható projekteket is – magyarázta.

Gajdos László köszöntőjében értékválasztásnak, világos politikai és szakmai üzenetnek nevezte, hogy létrejöhetett az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, és kiemelte: fontosak számukra a zöld értékeke, a vizet pedig kincsnek és nemzetstratégiai kérdésnek, az ország működőképességét érintő kihívásnak tekintik.

A miniszter szerint Magyarország vízgazdálkodása történelmi mélyponthoz érkezett, és már most borítékolható, hogy

a 2026. évi aszály becsült mezőgazdasági kára az ezermilliárd forintot is meghaladja. A csapadékhiány 2021 óta halmozódik, öt év alatt gigantikusra nőtt, több mint hét balatonnyi víz hiányzik a tájból

– mondta Gajdos László. Most az a feladat, hogy „idén visszatöltsünk legalább egy balatonnyi vizet” –tette hozzá.

Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége: más módon kell gazdálkodni a vízzel és a tájjal, vízlevezetés helyett táji vízmegtartásra kell átállni, valamint lehetővé kell tenni évszakokon átívelően a víz tározását - fejtette ki. Történelmi lépésnek nevezte a cigándi tározó zsilipeinek megnyitását, amivel csaknem 2-3 millió köbméter vizet tudtak bevezetni a nyáron szinte teljesen kiszáradt Bodrogközbe, a tiszaroffi-tározónál pedig egyenesen a tájba tudtak kivezetni 2,5 millió köbméter vizet.

Hozzátette: lépésről lépésre haladnak, a munkát elkezdték, több mint 200 helyszínen sikereket értek el a vízvisszatartásban, például a Tiszántúlon, a Közép-dunai településeknél, a Hortobágyon és még a Homokhátságon is.

Az elmúlt hetekben több mint 50 millió köbméterrel sikerült növelni a felszíni rendszerekben megtartott vízkészletet, ezzel országosan már közel 650 millió köbméter vizet tartanak vissza, ami nagyjából egyharmad balatonnyi víz, és 70 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor – ismertette.

A táji vízvisszatartás azonban csak akkor lehet igazán sikeres, ha az állam, a tudomány, a vízügyi ágazat, a helyi gazdálkodók és a civil vízőrzők nem egymástól elszigetelten, hanem szövetségesként, nyitott együttműködésben, közös érdekek mentén cselekszenek – mutatott rá a miniszter.

A Debreceni Egyetem (DE) és a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Vízhiány, következmények, beavatkozások és tapasztalatok című szakmai konferenciáján Bács Zoltán rektor arról beszélt, hogy egyetemükön hat évtizedes hagyománya van a hidrobiológus képzésnek, 2003-ban Debrecenben alakult meg az első hidrobiológiai tanszék, és kezdődött meg 2009-ben a mesterképzés. A tudománynak nemzetközi szinten is össze kell fognia a környezeti kihívásokra adott válaszok tudományos megalapozásában – mondta a rektor.