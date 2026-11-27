Elkészült a közmédia korábbi gazdálkodásának és tevékenységének auditja, amely a többi között 26 milliárd forintért visszabérelt közvetítési szolgáltatást, 14 beszállítóhoz áramló milliárdokat, a hiteles leltár hiányát és a hírekben előírt szóhasználatot tárt fel – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A közel négy hónapos vizsgálat négy, éveken át ismétlődő visszaélési mintázatot tárt fel a gazdálkodásban, és dokumentálta a hírszolgáltatás korábbi politikai irányítását.

Az átmeneti vezetés az egyértelmű esetekben már a vizsgálat alatt eljárt: szerződéseket szüntetett meg, követeléseket érvényesített és feljelentéseket tett – áll a közleményben.

A belső jogi és gazdasági audit 448 szerződést vizsgált meg mintegy 42 milliárd forint értékben, egy nemzetközi tanácsadó cég pedig 321 beszállító tulajdonosi hátterét térképezte fel – tették hozzá.

Azt írták, hogy az átvilágítást Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója rendelte el nem sokkal kinevezése után, 2026 júliusában. Grósz Judit, a közmédia megújításáért felelős miniszteri biztos pedig összehangolta az auditfolyamatokat.

„Nincs kollektív felelősség. A közmédia mintegy két és fél ezer munkatársának túlnyomó többsége becsülettel végezte a munkáját, és sok hiányosságot éppen ők jeleztek. A vállalatot nem lehet egészében elítélni. Ugyanakkor egy piaci alapon működő cégnél az itt feltárt esetek közül akár egyetlenegy is komoly vezetői következményekkel járna. A közmédiánál pedig a négy hónapos vizsgálat több tucatot talált" – idézték a miniszteri biztost a közleményben.

Hozzátette, hogy „nincs kollektív felelősség, de van egyéni, és azt megfelelő és tisztességes eljárásban kell tisztázni. A közmédia munkatársainak nem felmentés kell, hanem esély arra, hogy olyan közmédiában dolgozzanak, amely nem a mindenkori kormányé, hanem a nézőké és a hallgatóké."

Emlékeztettek arra, hogy az MTI munkatársai által összeállított „Narancs csíkos" dosszié 266 esetben dokumentálja, hogyan irányították politikailag a hírszolgáltatást. A munkatársak évekig kötelező szóhasználati utasításokat kaptak. Példaként említették, hogy tilos volt használni a "szélsőjobboldali" jelzőt, és „ellenzéki" helyett "baloldalit" kellett írni. A Human Rights Watch és az Amnesty International anyagait letiltották, migrációról és uniós ügyekről pedig csak vezetői jóváhagyással jelenhetett meg hír.

Továbbá, a jelentés szerint az MTVA-t a hivatalos vezetés mellett egy külsős tanácsadóként szerződött személy irányította, akinek a vezérigazgató hetente beszámolt. Az „iratok" egy része már 2022-ben nyilvános volt, vizsgálat mégsem indult.

Augusztus 31-én a közmédia vezetése feljelentést tett, mert az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok arra utalnak, hogy a közmédiát a tanácsadóként szerződtetett Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította.

A minisztérium közleményében az ismétlődő visszaélési mintázatok közé sorolták a túlárazást és a verseny hiányát, az aránytalan hosszú távú kötelezettségvállalásokat, a hiányos pénzügyi kontrollt és az összeférhetetlenséget.

A külső szolgáltatásokra fordított, évi több mint 80 milliárd forint 63 százaléka mindössze 14 beszállítóhoz került. A közmédia 2015-ben hét közvetítőkocsit adott el kevesebb mint 5,5 millió forintért, majd tíz évre mintegy 26 milliárd forintért visszabérelte a közvetítési szolgáltatást. Sportjogokra 2025-ben 27,9 milliárd forintot költött, közel ötször annyit, mint a teljes, 5,95 milliárd forintos reklámbevétele, a Kunigunda úti székház beléptetőrendszeréért pedig 340 millió forintot fizettek a reális 60-80 millió helyett – sorolták.

A közmédia vagyonáról ma sincs hiteles leltár: a 2025-ös leltárnál 9738 eszköz hiányzott, 2,1 milliárd forint eredeti értékben. Továbbá a Duna Médiaszolgáltató akkori vezérigazgatójának házastársához köthető két cég másfél év alatt mintegy 2 milliárd forint támogatást kapott – fűzték hozzá.

„A négy mintázat közös vonása, hogy a döntések indoka sokszor utólag sem rekonstruálható, a belső jelzéseknek pedig nem lett következménye. A politikai megfontolás, a szűk üzleti körök kiszolgálása és a szakmai felelősség hiánya sokszor nem is választható szét, de ugyanoda vezetett: a közpénz nem azt a célt szolgálta, amelyért a közmédia megkapta" – értékelte az audit eredményeit a közmédia megbízott vezérigazgatója.

Ezzel szemben az átmeneti vezetés visszavette a Petőfi TV és a Petőfi Rádió gyártását, és megszüntette 13 alacsony nézettségű külső gyártó szerződését, ami 2027-ben nagyságrendileg 4 milliárd forint megtakarítást jelent. Leállított indokolatlan informatikai fejlesztéseket, felmondta a kommunikációs keretszerződéseket és a teljesítés nélküli tanácsadói szerződéseket, illetve megindította az elmaradt kötbérek behajtását – írták.

A tájékoztatás szerint az átmeneti vezetés eddig két ügyben tett feljelentést, továbbiak előkészítése pedig folyamatban van. A megbízott vezérigazgató azt javasolja, hogy jogi szakértők vizsgálják meg, miért nem lépett közbe éveken át egyetlen felügyeleti szerv sem, például a Közszolgálati Testület, a felügyelő bizottságok, vagy az Állami Számvevőszék.

Végül megjegyezték, hogy a közleményben szereplő összegek kerekítettek. A feljelentésekkel érintett ügyekben pedig a bűnösség kérdésében a hatóságok és a bíróságok döntenek, mert mindenkit megillet az ártatlanság vélelme – írták.