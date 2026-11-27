„A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez. A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak” – írta a kórház.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság péntek reggel közölte: az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik bűntetőeljárás. Azt írták, hogy a baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Három térfigyelő kamera is rögzítette a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetet. A videók segíthetnek a nyomozás során rekonstruálni a történteket, „de minden jel szerint néhány másodpercen múlt a tragédia”. A 24.hu szerint a felvételeken az látszódik, hogy már a mozgó járműről kezdhette meg a leszállást az egyetemista lány.

A videón látottakról készült MÁV-jelentés azt írta, hogy a dokumentum szerint a vonatról egy utas szállt le Mezőkövesden, ő a buszállomás irányába sétált el; 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak. A videó alapján, miután a jegyvizsgálók már nem láttak le- és felszálló utasokat, megadták az indításjelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaszálltak a vonatra.

A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy alak átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut.

A lap szerint a felvételeken az is látszik, hogy az utasok észrevették a történteket, de mire a forgalmi szolgálattevő vörösre állította a jelzőt, és felhívta a mozdonyvezetőt, a vonat már 100 kilométer per órás sebességre gyorsult.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki videóüzenetében együttérzéséről biztosította a családot, és megköszönte az országos segítséget, különösen az irányított véradáson való részvételt. A MÁV-csoport ötmillió forint gyorssegélyt biztosít a családnak.

A Fidesz-frakció csütörtökön bejelentette, hogy kezdeményezi Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását a közlekedési és beruházási bizottság ülésén.