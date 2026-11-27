A cementgyár tulajdonosa a Talentis International Construction Investments Kft. volt, amely egy osztrák vevőnek adta el a céget. A Talentis International Construction Investments Kft. többségi tulajdonosa az MBH Magántőkealap, amelynek többségi befektetője az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank. A Magyar Fejlesztési Bank hitellel segítette a Talentis International Construction Investments Kft.-t a cementgyár megvásárlásában – derült ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-posztjából.

Az osztrák vásárló lehetőséget kapott a vételár halasztott kifizetésére. A feljelentés szerint felmerült a gyanúja, hogy ezért az eladó nem kapott megfelelő ellentételezést, ami vagyoni hátrányt okozhatott, és hátrányosan érinthette az állami bank befektetésének megtérülését – tette hozzá a miniszter.

Kapitány István közölte, az MFB a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz is fordult az állami vagyoni érdekek védelmében.

Az állami vagyonnal felelősen kell gazdálkodni, az esetleges szabálytalanságokat pedig fel kell tárni – írta Kapitány István.