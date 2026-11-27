Százötven kistelepülésen összesen 1531 háztartás kap havonta 20 ezer forint értékű támogatást otthona elektromos fűtéséhez; a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek köszönhetően ezen a télen összesen 180 millió forint értékű energiához jutnak a rászoruló családok.

A szervezet közleménye szerint harmadik alkalommal hirdette meg a Zöld fűtés nevű pályázatát az ország legszegényebb településein. A bírálat során előnyt élveztek a gyermekvédelmi kedvezményre, magasabb összegű családi pótlékra, fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy gyermekek otthonápolási díjára jogosult rászorulók, akiknek otthonába feltöltőkártyás mérőórán érkezik az áram.

A pályázat benyújtásához a településeken működő Jelenlét pontok munkatársai nyújtottak segítséget.

A nyertesek az áprilisig tartó fűtési idényben legfeljebb hat hónapra, havi 20 ezer forint értékű elektromos energiát kapnak a mérőórájukra feltöltött egyenleg formájában.

A fűtéshez egy biztonságos üzemeltetésű elektromos készüléket kölcsönöznek a családoknak. A szervezet a közleményben kiemelte:

ezen a télen 150 nehéz helyzetű kistelepülésen 1531 háztartás részesül támogatásban.

A Zöld fűtés pályázatban nyújtott támogatás összesen 6579 lakó, köztük 3517 gyermek otthonában teszi lehetővé a tiszta üzemű, egészséges, és biztonságos fűtést – emelték ki.

A program finanszírozását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által az Európai Unió támogatásából létesített 24 szociális naperőmű termelése adja.

Az interjút Gulyás Ákos készítette.