Balogh László elmondta: az I. kerület egy sajátos formáját választotta a szabályozásnak. Bizonyos városrészekben a társasházak lakóközösségének hozzájárulásához köti a rövidtávú szálláshelyszolgáltatást, míg a budai Várban teljesen betiltotta ezt a tevékenységet.

Hozzátette: ennek az alapját egy véleményformáló népszavazás adta, és ennek fényében alakította ki a kerület a szabályozást. Ami érdekes, hogy a 2026 elejétől életbe lépő terézvárosi tiltás bizonyos szempontból beindította a „versenyfutást” a különböző kerületek önkormányzatai között, hiszen 2026 végén lejár az az Airbnb moratórium, ami ha véget ér, akkor a befektetők olyan kerületekbe koncentrálódhatnának, ahol egyébként nincsen semmilyen szabályozás érvényben. Ez a lakhatási lehetőségek szűkülésével is együtt járhat, ezért nem meglepő módon a józsefvárosi önkormányzat a nyár folyamán, az I. kerület pedig most fogadta el azt a szabályozást, ami 2028-tól lép életbe.

„Józsefvárosban 2027-től lép életbe az a szabályozás, ami a kerület lakásállományának 3,5 százalékában maximalizálja a rövid távra kiadható lakások számát”

– fogalmazott.

Kiemelte: az I. kerületben a felkészülés már megkezdődhet, hiszen még több mint egy év áll rendelkezésére az ingatlantulajdonosoknak, hogy újraértékeljék, hogy mit szeretnének kezdeni azokkal az ingatlanokkal, amiket eddig rövid távra adtak bérbe, illetve, hogy megszerezzék a társasházakhoz járuló nyilatkozatát a tevékenységhez.

Mint elmondta, ez abból a szempontból is izgalmas, hogy

az I. kerületben már több a rövid távra kiadó lakás, mint a hosszú távon kiadó albérlet.

Az Airbnb adatai alapján több, mint 400 rövid távú szálláshely szerepel az első kerületben, míg az ingatlan.com-on meghirdetett, hosszú távra kiadó lakások száma 319 darab, tehát itt átrendeződés történhet.

„A terézvárosi tapasztalatok alapján, a rövid távra kiadó lakások 30-45 százaléka az, ami hosszú távra vándorolhat át a tulajdonosok döntései alapján, ez pedig több tucat új kiadó lakást jelenthet az első kerületi albérletpiacon is” – hangsúlyozta.

Szavai szerint az intézkedés valószínűleg egy gyors változást hoz majd a kiadó lakások kínálatában, több lesz a kiadásra meghirdetett ingatlan, és a bérleti díjak drágulását is visszafoghatja ez rövid távon. Mivel alapvetően kevés a kiadó lakás, nem számíthatunk arra, hogy ezek a hatások hosszú távon megmaradnak, ettől függetlenül ez segítség lehet azoknak, akik pont ebben az időszakban keresnek kiadó lakást.

„Azok a lakók, akik engedély nélkül üzemeltetett szálláshelyekkel találkoznak, valószínűleg az önkormányzati jegyzőnél tudnak bejelentést tenni erre vonatkozóan”

– mondta.

Emlékeztetett, hogy ez az egész szabályozási környezet törvényi felhatalmazás alapján történik, amit még a Covid idején, 2020-ban fogadott el az országgyűlés.

„A helyzet sajátosságát jelenti az, hogy eddig 3-4 kerület tervezett szigorítást, és mind különböző megoldásokat választott, tehát elég tarkabarka a kép” – mondta.

Hozzátette: valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy a kormányzat is egyfajta egységes szabályozási keretrendszerben gondolkodik. 2026 végén lejár az Airbnb moratórium, ami azt jelenti, hogy újabb ingatlanok szálláshely-szolgáltatási engedélyét nem adják ki Budapesten, de valószínűleg ez a határidő meghosszabbodik, legalábbis egy folyamatban lévő törvényjavaslat március végéig hosszabbította meg ezt az időszakot.

„Hamarosan valószínűleg valamilyen kormányzati szabályozás is érinti majd a budapesti kerületek mozgásterét. Ez azért érdekes, mert óriási a dilemma. Ha korlátozást vezet be egy kerület, akkor azzal javíthat adott esetben a lakhatási helyzeten, ellenben a fővárosi turizmust negatívan érintheti, hiszen akkor kevesebb turistát tudnak fogadni ezek a szálláshelyek, és ennek végső soron gazdasági következményei is lehetnek. Tehát erre a döntésre valószínűleg 2027 tavaszán számíthatunk” – mondta.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.