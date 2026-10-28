Németországban több ezren tüntettek az AfD vezetőjének fellépése ellen

Höcke egy a pártja által szervezett, Polgári párbeszéd elnevezésű rendezvényen vett részt Jéna városában. Az esemény megtartása ellen két antifasiszta szövetség tüntetésre hívott fel.

A rendőrség kezdetben mintegy háromezerre becsülte a megmozduláson részt vevők számát. Egy későbbi közleményében a hatóság azt írta, hogy több útlezárást is erőszakkal oszlatott fel. Elszigetelt esetekben paprikaspray-t is alkalmaztak.

A tájékoztatás szerint a tüntetés során négy rendőr megsérült. A rendőrség hét bűncselekményt rögzített, többek között a rendezvény helyszínén az áramellátás megrongálását.

A dpa német hírügynökség tudósítója arról számolt be, hogy a rendezvény kezdete előtt áramkimaradás volt a teremben. A program késve kezdődött, és Höcke mikrofon nélkül, félhomályban tartotta meg beszédét.

A rendezvény épületénél tartott megmozdulás résztvevői énekeltek, és antifasiszta jelszavakat skandáltak, többek között azt: „álljatok ellen a fasizmusnak itt, ebben az országban".

Höcke fellépését 2024-ben is megakadályozták a városban. Az akkori tartományi választások előtt néhány nappal szintén terveztek egy polgári párbeszédet az AfD-politikussal. Ezt azonban röviddel az esemény előtt le kellett mondani „a nagy létszám és a helyszínen kialakult zavaros helyzet miatt" – közölte akkor a rendőrség.