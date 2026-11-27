A rendvédelmi szervek működőképességének fenntartására 17,3 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból – írja a csütörtöki Magyar Közlönyben meglejentek alapján a Telex.

Az átirányított pénz nagyobbik részét, közel 15 milliárd forintot a rendőrség kapja, ebből 13,2 milliárd forintot személyi juttatásokra, a fennmaradó összeget pedig azok közterheire fordíthatják. Valamennyi többletforrást a büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság is kap.

A határozat nem megy bele a részletekbe, hogy miért csoportosította át azonnali határidővel az összeget. A pénzzel a belügyminisztérioumnak kell elszámolnia januiár végéig, ha pedig marad belőle, azt vissza kell utalni.

Szintén a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács megszüntetéséről szóló kormányhatározat – teszi hozzá a lap. A 2011-ben létrehozott testület felszámolásáról már szeptemberben lehetett tudni. A kormány arra is utasította Pósfai Gábor belügyminisztert, hogy 2027. március 31-ig vizsgálja felül a 2034-ig szóló Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát és az annak végrehajtását szolgáló intézkedési tervet. A felülvizsgálat lezárásáig a megszűnő tanács feladatairól a belügyminiszter gondoskodik.