Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában elmondta, hogy a Nurol Makina török cég és a HM EI Zrt. vezérigazgató-helyettese együttműködési megállapodást írt alá, amelynek alapján megszülethet a megállapodás a páncélozott járművek magyarországi gyártásának részleteiről.

Közölte: bízik abban, hogy pár hónapon belül a két cég vezetői le tudják tenni a kormányzat elé azt a szerződést, amelyet aláírva már a következő évben megkezdődhet a gyártás előkészítése.

Az első Gidránokat, amelyekből több mint száz van a Magyar Honvédségnél, 2018-ban rendelték meg. A rendelés idején az volt a terv, hogy a gyártási lánc is Magyarországra érkezik – tette hozzá a miniszter.