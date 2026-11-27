Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) jelezte: a tárca önkormányzati államtitkárától, Hoffman Istvántól pénteken kézhez kapott elutasítás szerint csak az ideiglenes lefedést támogatja a pályázat. A levélben szereplő indoklás szerint „a pályázatuk nem kizárólag fedéses jellegű megoldás alkalmazására vonatkozó támogatási igényt tartalmazott, így önkormányzatuk pályázata nem részesült támogatásban", de azokra a közterületekre sem kapott pénzt a város, ahol az ideglenesnek számító lefedést jelölték meg célként.

Zalaegerszegen 34 közterület érintett, ezek teljes azbesztmentesítése közel 600 millió forintba kerülne.

A pályázatban a város 138 millió forint önrész biztosítását is vállalta, amelyet banki hitelből finanszírozna – fűzte hozzá a polgármester.

A pályázatban a 34 közterület felét ideiglenesen fedték volna le, másik felénél, ahol sok család érintett, a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet ajánlásának megfelelően végleges megoldásként elszállítanák az azbeszttel szennyezett anyagot, és új burkolatot alakítanának ki.

Balaicz Zoltán felidézte, hogy a szakértők által kidolgozott pályázat beadásáról szeptember 30-án, rendkívüli közgyűlésen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttek a képviselők. Ezt követően két alkalommal is pontosítást, hiánypótlást kért tőlük a Magyar Államkincstár.

November 3-án újabb rendkívüli közgyűlést tartottak, ahol elfogadták az OTP Bank 7,09 százalékos fix kamatozású, tízéves futamidejű ajánlatát a maximum 600 millió forintos önkormányzati hitel felvételéről. Ez sikeres pályázat és állami támogatás esetén a 30 százalékos, 138 millió forintos önrészre, sikertelen pályázat és állami támogatás hiánya esetén az azbesztmentesítés saját erőből történő megoldására kell – ismertette a polgármester.

A városvezető arra is kitért, a Greenpeace és számos más szakmai szervezet, valamint a közel 250 érintett önkormányzat több alkalommal is szóvá tette, hogy a pályázati kiírás feltételei nem jók, "a kritikákat és észrevételeket meghallotta a kormány". A zalai pályázat visszautasításában szerepel az is, hogy „a kormányzat számára is nagyon fontos a burgenlandi bányákban kitermelt azbeszttartalmú kőzúzalék felhasználásával összefüggésben kialakult környezet-egészségügyi helyzet kezelése", ezért új kiírás készül "a pályázati feltételek újragondolása mellett".

Balaicz Zoltán reményét fejezte ki, hogy az újragondolt pályázati feltételek már figyelembe veszik az időközben beérkezett szakmai és önkormányzati jelzéseket, és olyan feltételek szerepelnek majd abban, amelyek alapján az új pályázaton már sikeresen vehetnek részt.

Hozzátette, hogy ha a következő pályázaton sem kapnak támogatást, akkor a 34 érintett közterület azbesztmentesítését teljes mértékben a 600 millió forintos banki hitelből oldják meg. Ebben az esetben az érintett utcákban lakó családok egészsége érdekében nem ideiglenes lefedéssel, hanem végleges megoldással, a szennyezett anyagok elszállításával és teljesen új burkolatok kialakításával oldják meg az ügyet.

Az elutasításokat szinte mindenütt azzal indokolták, hogy a pályázat kiírása alapján csak azok a pályázatok voltak támogathatóak, amelyek a támogatásból kizárólag a természetes azbeszttartalmú kőzúzalékok okozta egészségi kockázatok megszüntetésére, lefedésre irányultak.

Az elutasított pályázatok viszont viszont nem kizárólag lefedésre vonatkozó igényt tartalmaztak. Az érintett önkormányzatok polgármesterei értetlenségüket fejezték ki a pályázati elbírálással kapcsolatban. Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester a péntek esti Facebook-posztjában úgy fogalmazott: ezek szerint „az Azbesztmentesítési Alapból épp csak azbesztmentesítésre nem lehetett pályázni".

Básthy Béla, Kőszeg polgármestere pedig azt mondta: első gondolatuk az volt, hogy fellebbeznek, de a pályázati kiírás szerint az elutasítás miatt jogorvoslatra nincs lehetőségük. Az értesítés végén arra hívták fel a pályázók figyelmét, hogy az Azbesztmentesítési Alap támogatására benyújtott pályázatok tapasztalatai alapján új pályázatot írnak ki, „a pályázati feltételek újragondolása mellett".