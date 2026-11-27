A tél első havazásakor sok helyen bokáig ért a jeges, havas latyak a budapesti járdákon. Pedig komolyan kell venni a hóeltakarítást, már csak azért is, mert aki emiatt balesetet szenved, akár munkabér kiesése miatti kártérítést is igényelhet a mulasztás elkövetőjétől – mondta az InfoRádióban Borbély Zoltán társasházi szakjogász, a Magyar Társasházak, Társasházkezelők Országos Alapítványának elnöke.