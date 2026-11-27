Melocco Miklós életének 92. évében pénteken hunyt el.
A Kossuth-nagydíjas, Munkácsy Mihály-díjas szobrász, érdemes művész, a Corvin-lánc kitüntetettje, Prima Primissima díjas alkotó, a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja a magyar figurális szobrászat egyik legfontosabb képviselője. Munkásságának leghangsúlyosabb része a köztéri, monumentális kompozíciók megalkotása, de emellett kisplasztikákat is készített és jelentősek grafikai alkotásai is. Életművében megtalálható körplasztika és dombormű, emlékmű, portré, díszítőszobor, kútplasztika, síremlék.
Melocco-szobrokban öltött testet Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila, Kodály Zoltán, Latinovits Zoltán, Mátyás király, Szent István, Klebelsberg Kuno, Széchenyi István, Kossuth Lajos és Deák Ferenc alakja.